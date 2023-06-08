Без овощей, пшеницы и металлургии: какими будут последствия подрыва Каховской ГЭС

Теракт россиян на Каховской ГЭС, в результате которого Каховское водохранилище быстро теряет воду, скажется на всех сферах украинцев – речь идет и о гуманитарной катастрофе, и об экономических потерях.

Related video

Одно из важнейших негативных последствий подрыва ГЭС – это дефицит воды в регионе. Речь идет не только о Херсонской области, где традиционно развито сельское хозяйство, которому крайне нужна вода, но и промышленности Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом пишет Фокус в статье "ГЭС ценой в миллиарды. Что будет с энергетикой без Каховской ГЭС и могут ли возобновить ее работу".

В результате разрушения дамбы ожидаются негативные последствия для сельского хозяйства, ведь без орошения останутся более 400 га украинских земель южной части Украины. Ранее в феврале 2023 г. Министерство защиты окружающей среды оценивало негативное влияние возможного разрушения ГЭС. Тогда сообщили, что при падении воды в Каховском водохранилище на 1,5 метра до 14,5 м возможны потери 14% экспортного потенциала украинской пшеницы из-за проблем с орошением Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областей.

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, следует учитывать, что самая большая зона теряющих воду ирригационных каналов находится на временно оккупированных территориях. Сейчас они не учитываются в экономике, но после возвращения территорий, конечно, будут испытывать острую нехватку воды для личного и сельскохозяйственного использования. Это ограничивает любую агроактивность. В первую очередь, это овощи и фрукты, которые для Херсонской и Запорожской областей в этих регионах имеют большое значение. В меньшей степени это зерновые и масличные. Вторая зона — это внутреннее обеспечение овощами и фруктами и необходимость их импорта при недостатке. Производственные мощности перерабатывающих предприятий также не могут работать без воды. Это комплексный вопрос и реальную оценку потерь, вероятно, предоставит наша власть", — говорит Андрей Шевчишин.

Большое негативное влияние подрыв Каховской ГЭС окажет и на промышленность. Например, в компании "АрселорМиттал Кривой Рог" уже заявили, что из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС агрессором производитель ограничил потребление воды и поставил на паузу ряд процессов металлургического производства. "АрселорМиттал Кривой Рог" приостановит выплавку стали, а также производство проката. В работе останутся только доменное и коксохимическое производства, а также ГОКи", — отметили в компании.

Подрыв ГЭС отразится и на других предприятиях страны. Как пояснил директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов Сергей Кудрявцев, спуск воды из Каховского водохранилища приведет к сокращению объемов потребления воды ферросплавными предприятиями и горно-обогатительными комбинатами и сокращению объемов производства.

Общие потери экономики Украины из-за совершенного россиянами подрыва Каховской ГЭС могут превысить десять миллиардов долларов.

В результате подрыва Каховской ГЭС водохранилище теряет воду, что ведет к опасности — дефициту и питьевой, и технической воды на юге страны Фото: Скриншот

"Выведение из строя самой электростанции, значительные повреждения оборудования, очень серьезные убытки сельскому и рыбному хозяйству, экоцид, значительные убытки населения. Я не могу сейчас сказать точно, но речь идет о десятках миллиардов долларов, поскольку к прямым убыткам стоит добавить убытки предприятий АПК, которые выше по Днепру потеряли доступ к воде", — отметил в комментарии Фокусу экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Напомним, резкое падение уровня воды в Каховском водохранилище после подрыва россиянами Каховской ГЭС приводит к очень негативным последствиям, и, как заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец, если водохранилище продолжит терять воду, то более 1 млн украинцев останутся без доступа к питьевой. воды.

Также Фокус писал, что восстановление Каховской ГЭС может обойтись в сумму более 800 млн. долларов.