Для 50 миллиардов евро: план восстановления Украины собираются подготовить не раньше осени

Как объяснил замминистра экономики Алексей Соболев, в план будут внесены самые приоритетные направления для Украины.

План восстановления, реконструкции и модернизации страны Украины (Ukraine Plan), по которому наша страна должна получить 50 миллиардов евро от европейских партнеров, будет разработан до конца октября. Об этом сообщил заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Содержание плана будет подготовлено правительством уже в июле, а к концу сентября будет закончен финальный драфт. Полностью подготовить документ планируют к концу октября. Перед началом работы правительству придется организовать работу, в частности взаимодействие с бизнесом, консультации с регионами и привлечение общественного сектора.

По словам чиновника, в план будут внесены три приоритетные направления для Украины:

макростабильность;

инвестиции в публичную инфраструктуру;

частные инвестиции

"Вписывать все подряд не надо, поскольку план должен быть реалистичным. За его выполнение мы будем получать средства. Также мы понимаем, что 50 млрд евро на четыре года не хватит для покрытия всех целей. Поэтому есть амбиции, что в план привлекут средства партнеров из G7. Однако пока это только амбиции", – рассказал Алексей Соболев.

Восстановить Украину после войны: какой план у правительства

План восстановления Украины был представлен широкой общественности летом прошлого года, когда украинская делегация посетила инвестиционную конференцию в Лугано. Известно, что план восстановления нашей страны рассчитан на ближайшие 10 лет, в ходе которых украинское руководство рассчитывает реализовать 850 проектов. Авторы плана надеются привлечь для восстановления Украины около $750 млрд, которые будут освоены национальными программами.

План восстановления Украины был представлен год назад

При этом сам план могут разделить на 3 этапа, его реализацией займется платформа восстановления, также появятся несколько офисов по восстановлению.

Напомним, 9 июля министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Украина и международные партнеры уже понимают, как получить от России средства за нанесенной в ходе войны ущерб. По его словам, сам процесс будет состоять из трех компонентов.

Также добавим, что по информации на начало 2023 года, Евросоюз и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро (311 млрд долларов) резервов российского Центробанка и 19 млрд евро активов, находящихся под санкциями российских бизнесменов