Надежность энергосистемы ниже, чем в прошлый сезон: эксперт рассказал, будет ли новый блэкаут

По словам директора центра "Психея" Геннадия Рябцева, ситуация может быть сложнее, чем в прошлом году.

В Украине не ожидается масштабный блэкаут, в случае новых массовых атак РФ по объектам топливно-энергетического сектора. Об этом сообщил директор центра "Психея" Геннадий Рябцев, передает РБК-Украина.

"Вероятность полного блэкаута в Украине будет чрезвычайно низкой. Даже мощные атаки РФ на критическую энергетическую инфраструктуру не способны привести к полному и длительному отключению для большинства потребителей", — сказал Геннадий Рябцев.

Он считает, что ситуация может быть сложнее, чем прошлой зимой, когда существовали графики отключения электроэнергии, ведь надежность энергосистемы ниже из-за шаткого энергетического баланса и малого количества резервных мощностей. Рябцев отметил, что в прошлом году маневровые мощности, тепловая генерация, не были повреждены, тогда как сейчас после ремонтов они не столь прочны и могут выходить из строя.

Рябцев добавил, что большое количество потребителей уже подготовились к новому отопительному сезону и обеспечили себя приборами для альтернативной генерации.

Напомним, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк рассказал, что восстановление энергосистемы идет медленно. Поэтому в случае новых российских атак Украине не удастся избежать отключений электричества.

Ранее Фокус писал, что специалисты прогнозируют тяжелую зиму. Украинской энергетике не удастся восстановить даже половину мощностей до начала нового отопительного сезона.