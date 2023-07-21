Пенсии в Украине могут снова пересчитать: кому повысят выплаты

Сейчас, как отмечают в Минсоцполитики, изучается возможность повысить выплаты тем пожилым украинцам, которые получают самые маленькие пенсии.

В Украине до конца 2023 года могут провести еще одну индексацию пенсий. Об этом заявила в эфире телемарафона 20 июля замглавы Мнистерства социальной политики Дарья Марчак.

Она объяснила, что сейчас изучается возможность повысить выплаты тем пожилым украинцам, которые получают наиболее маленькие пенсии — меньше 3-4 тысяч гривен.

"Мы делаем разные подсчеты сейчас для того, чтобы понять, каким образом мы можем повысить пенсии именно тем гражданам, которые получают самые маленькие пенсии. Которые сегодня получают пенсии до 3 или 4 тысяч гривен. Как только у нас появятся такие предложения, мы пойдем к парламентариям и будем просить их этот механизм поддержать", — отметила Марчак.

Заместитель главы Минсоцполитики также добавила, что повысить пенсионные выплаты могут за счет высвобождения бюджетных денег, которые идут в основном на оборону, и направления их на пенсионную сферу. Но в ведомстве прорабатывают и другие варианты.

Где в Украине самые высокие пенсии

По подсчетам Пенсионного фонда Украины (ПФУ), самые высокие пенсии выплачивают в Киеве. Так, по данным госструктуры, киевляне получают 7 190 гривен. Чуть-чуть меньше платят в Донецкой и Луганской областях — 6 601 гривну и 6 295 гривен соответственно.

А пенсионерам в Днепропетровской области, ежемесячно выплачивают по 6 240 гривен.

При этом, по состоянию на 1 июля 2023 года, в Украине есть 10,552 млн пенсионеров. Размер средней выплачиваемой пенсии составляет 5 311 гривен.

Напомним, 12 июля в ПФУ предупредили, что будут проверять соответствие персональных данных получателей выплат реальности и лишать в случае недостоверной информации.

Также Фокус рассказывал, что некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные ежемесячные выплаты. Помощь в размере более 800 гривен смогут получать пенсионеры, которые соответствуют четырем критериям.