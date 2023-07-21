"Больше, чем в прошлом году": экономист рассказал о ценах на арбузы

По словам экономиста, в ближайшие годы украинцы не увидят арбузов с Херсонщины

Из-за оккупации юга сейчас в Украине большинство арбузов — импортные. Однако уже в августе на прилавках появятся арбузы, выращенные в разных регионах страны. Об этом сообщил исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в эфире "Суспільне Спротив".

"В этом году как и в прошлом ситуация противоположная. Из-за оккупации части юга Украины, большинство арбузов были импортные. Этот год, с бедой Каховской ГЭС надо понимать, что в ближайшие годы точно с Херсонщины мы арбузов не увидим. Особенно если учесть, что там есть много взрывоопасного металла на полях, которые надо разминировать", — сказал Олег Пендзин.

По его словам, сейчас в Украину арбузы импортируют из Турции и Болгарии. Однако в некоторых регионах Украины также посадили арбузы, в частности в Николаевской и Одесской областях.

"Кстати и центральная Украина попробовала посадить, и на Ровенщине 10 хозяйств посадили арбузы, на Закарпатье арбузы активно сажают. Проблема в том, что там немного иной температурный режим, чем на юге Украины и там недостаточно солнца", — рассказал экономист.

Однако из-за недостаточного количества солнца украинские аграрии могут использовать большее количество удобрений, поэтому такие арбузы могут содержать много нитратов.

Пендзин отметил, что в этом году изменились и цены на ягоду. Он убежден, что большого удешевления арбузов ожидать не стоит.

"Где-то до 10 грн больше, чем цена прошлого года. Хочу отметить, что еще не сезон. Сезон будет в августе и тогда и арбузы и дыни подешевеют. Сейчас разница в цене между арбузом и дыней 30-40 грн за килограмм. Недели через две-три цены снизятся на 5-7 гривен. К сожалению, херсонского арбуза по 10 грн за килограмм мы скоро не увидим", — пояснил он.

Напомним, в июне 2023 года в Одесской ОГА заявили, что в этом году регион будет играть важную роль в поставках овощей и арбузов для Украины. Тогда как 11 июня стало известно, что в результате подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, украинцы останутся без любимых арбузов и помидоров из Херсонской области.