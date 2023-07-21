Индексация пенсий в Украине: повышенные выплаты в августе получат не все
Украинцы получили надбавки к пенсии на суммы от 100 до 1 500 гривен. Средний размер повышения составил от 400-700 гривен.
В связи с индексацией некоторые украинцы получат повышенную пенсию в августе. О том, кого коснулось повышение выплат пишет "РБК Украина".
Сообщается, что индексация пенсий в Украине стартовала в марте и продлилась три месяца. По итогу часть украинцев получили надбавки к пенсионным выплатам на суммы от 100 до 1 500 гривен. Средний размер повышения составил от 400-700 гривен.
Как отмечают журналисты, в этом году повышений пенсий больше не панируется. Те украинцы, которых коснулась индексация, получат пересчитанные выплаты уже в августе. Речь идет о следующих категориях граждан:
- госслужащие;
- работники местного самоуправления;
- нардепы;
- ученые;
- работающие пенсионеров;
- пострадавшие из-за аварии на ЧАЭС;
- уволенные с военной службы (увеличили выплаты по инвалидности).
Некоторых украинцев повышение пенсий обошло стороной. К ним относятся:
- работающие пенсионеры с небольшим страховым стажем и расчетным размером пенсии менее 2 100 гривен;
- экс-сотрудники прокуратуры;
- пенсионеры, получающие свыше 20 930 гривен;
- получатели ежемесячного пожизненного денежного содержания.
Напомним, украинцам рассказали, какие документы нужны для оформления достойной пенсии. Для получения пенсионных выплат нужно подать заявление и целый пакет документов в Пенсионный фонд, однако есть ряд нюансов.
Мы также писали о том, в Украине некоторые пенсионеры могут получать дополнительную ежемесячную денежную помощь. Размер помощи составляет 40% от прожиточного минимума, что равно 837 гривнам.
Еще мы сообщали, что пенсионеры в Украине в определенных случаях могут лишиться от 20% до 50% от выплаты. В случае, если есть решение судебных инстанций или другие соответствующие документы, этого не произойдет.