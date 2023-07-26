В Украине создадут Государственный реестр санкций: Зеленский подписал закон

Совет национальной безопасности и обороны Украины будет ответственным за ведение реестра. В нем будет содержаться актуальная и достоверная информация обо всех субъектах, к которым применены персональные ограничения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №8392, который предусматривает создание Государственного реестра санкций. Закон был принят Верховной Радой Украины 13 июля и подписан президентом Зеленским 26 июля, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Государственный реестр санкций будет содержать актуальную и достоверную информацию обо всех субъектах, в отношении которых применены персональные санкции. Реестр будет вести Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно закону, внесение в Государственный реестр санкций информации о применении, отмене или изменениях в санкциях осуществляется безотлагательно, но не позднее дня, следующего за днем обнародования указа Президента Украины о вступлении в силу соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны.

Новый закон направлен на совершенствование порядка взыскания активов физических и юридических лиц в доход государства и на обеспечение надлежащего рассмотрения Высшим антикоррупционным судом дел по применению санкций.

Напомним, 26 июля стало известно, что Виктор Пшонка, бывший генеральный прокурор Украины, выиграл судебный процесс в Европейском союзе, что привело к отмене санкций в отношении его и его сына Артема Пшонки.

Ранее, 20 июля, Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.