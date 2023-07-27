Блэкауты неизбежны. Стоит ли украинцам готовить генераторы и пауэрбанки, чтобы пережить зиму

В Украине летом 2023 года продолжается масштабная ремонтная кампания на энергетических объектах, и многие из них будут отремонтированы до начала осенне-зимнего периода. Однако эксперты уверены — отключения потребителей зимой, к сожалению, неизбежны. Фокус выяснил, каковы прогнозы на зиму.

После масштабных ракетных атак осенью и зимой в Украине продолжаются важные работы по восстановлению энергосистемы. Как сообщили в правительстве, с начала 2023 года отремонтировано 14,5 тыс. воздушных линий, ряд подстанций и электрического оборудования. "Национальная компания "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей. Двигаемся четко в пределах графиков. В итоге планируем добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности. Такую задачу поставил перед Министерством энергетики", — заявил недавно премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подготовка к зиме: какими темпами идет ремонтная кампания на энергообъектах

По словам Дениса Шмыгаля, продолжаются ремонты на тепловых электростанциях, ТЭЦ, котельных. Также готовятся запасы топлива для электрических станций, речь идет об угле и газе.

"11,7 млрд куб. м газа уже закачано в украинские газохранилища. Это почти 80% от потребностей. На складах имеем в наличии 1,5 млн тонн угля, планируем выйти на показатель 1,8 млн тонн", — говорит глава правительства.

Опрошенные Фокусом эксперты подтвердили — подготовка энергосистемы к зиме идет полным ходом. И уже можно говорить об определенных положительных результатах.

"Есть данные от Укрэнерго, по состоянию на прошлую неделю выполнено 60% от запланированных ремонтных работ. ДТЭК запланировал к осенне-зимнему периоду провести 27 ремонтов, 7 уже сделали и 7 в процессе, планируют успеть до начала сезона", — рассказала Фокусу Елена Лапенко, эксперт проектов в аналитическом центре DiXi Group.

Однако, по ее словам, не все выглядит радужно, ведь есть проблема с ремонтами поврежденного ракетными обстрелами оборудования.

"Пока речь идет о плановых работах на работающем оборудовании, которые и до войны происходили. А вот восстановление генерирующего оборудования требует очень больших средств", — говорит эксперт.

На тепловых электростанциях продолжаются ремонты поврежденного в результате обстрелов оборудования, однако не все можно восстановить Фото: УНИАН

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, объясняет: к началу зимы линии высоковольтных передач могут восстановить на 65-80%.

"Большие повреждения на ТЭС, там ведутся работы, у ДТЭК хуже ситуация, чем на государственных объектах, им меньше международные организации предоставляют средств, и они нуждаются в кредитах, однако пытаются восстановить, а еще расконсервировать старые блоки на тепловых электростанциях, в частности, газовые, которые можно будет задействовать зимой", — говорит Владимир Омельченко.

Плановые ремонты компании выполняют по графику, но работы по восстановлению поврежденного ракетами россиян идут очень тяжело, ведь требуется время и большие средства

Таким образом, фактически ремонтная кампания продолжается, и, как отметил Денис Шмыгаль, к началу осенне-зимнего периода восстановление станций должно выйти на такой уровень, чтобы обеспечить подачу в энергосистему дополнительно 1,7 ГВт.

"Думаю, речь о большой генерации, тепловой прежде всего. Что значит "добавить"? Добавить объем мощности, но он будет меньше, чем тот, что был подготовлен к осени прошлого года. Блоки будут расконсервированы, блоки отремонтируют, но у нас будет меньше на 1,5 ГВт, чем в прошлом осенне-зимнем периоде", — считает Владимир Омельченко.

То есть пока, хотя и заявлено о масштабной ремонтной кампании, надежд, что система действительно будет максимально подготовлена к зиме, а уровень мощности будет соответствовать прошлогодним показателям, эксперты не высказывают. Говорят — зима будет сложной.

Укрэнерго уже на 60% восстановила поврежденные осенью прошлого года и в течение зимы подстанции и линии электропередач Фото: Brendan Hoffman / The New York Times

"Когда речь о текущих ремонтах, то они происходят, но никто не ставил целью восстановить все то, что было разбито, и надежд на полное восстановление системы не было и нет. Повреждения очень значительные, вероятно, они будут ощутимы, если атаки повторятся, а они повторятся. Система в сложной ситуации — нет ресурса на полноценное восстановление угольной генерации — на это и денег нет, а если бы и были деньги, часть поврежденного оборудования не подлежит восстановлению, и это оборудование, которое производится много месяцев", — отметил в разговоре с Фокусом Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

Без света: какой будет ситуация с поставками электроэнергии осенью и зимой

Александр Харченко уверен: в этот осенне-зимний период ситуация с электроэнергией будет сложной, но не катастрофической. "Все будет зависеть от интенсивности атак на энергетическую инфраструктуру и от эффективности установленной уже на станциях физической защиты, а еще — насколько эффективно будут работать системы ПВО. Сейчас мы значительно лучше подготовились к атакам и знаем, как на них реагировать, но система гораздо более уязвима, чем год назад до начала атак россиян на энергетическую инфраструктуру", — говорит эксперт.

По мнению Елены Лапенко, отключения потребителей осенью и зимой в Украине будут.

"Прошлая зима была теплая, и дефицит тогда составлял 25-30%. Даже если добавим в систему 1,7 ГВт, о чем говорят в правительстве, все равно это не покроет наших потребностей. Только 6 блоков ЗАЭС могут покрыть наши потребности в электроэнергии", — считает эксперт.

Этой зимой прогнозируется дефицит генерации, ведь крупнейшая АЭС Украины — станция в Энергодаре — до сих пор в оккупации и не дает электроэнергию в энергосистему страны

Владимир Омельченко тоже говорит, что украинцев будут отключать, однако не прогнозирует долгосрочных перебоев с поставками электроэнергии потребителям.

"Людей не нужно пугать блэкаутом. Вероятность такая есть. Однако речь идет о плановых отключениях, а не о ситуации полной потери контроля оператора над энергосистемой. Я не ожидаю больших блэкаутов, а вот плановые отключения — здесь риски выше, более 50%, что плановые отключения потребителей в отдельные часы будут, когда будут самые большие холода", — говорит Владимир Омельченко.

Эксперты прогнозируют в осенне-зимний период как плановые, так и аварийные отключения света Фото: УНИАН

Конечно, в разных регионах Украины ситуация с поставками электрической энергии может отличаться. Ведь, как говорят эксперты, приближенные к прифронтовым зонам территории имеют более высокие риски повреждения энергетических объектов в результате атак ВС РФ. Однако большие риски имеют и крупные города — как Одесса, Киев, Харьков, ведь в случае ракетного обстрела линий электропередач в таких городах повреждения сетей и высокая нагрузка из-за количества потребителей однозначно приведет к отключениям.

ТЭЦ в Херсоне была повреждена в результате обстрелов, но сейчас ее работа восстановлена Фото: khersonline.net

"Нужно готовить генераторы и пауэрбанки к использованию. Есть ли вероятность региональных блэкаутов? Да, есть. В прифронтовой зоне поврежденные сети, как в Херсоне, но там, с одной стороны, все развалено, а с другой, там потребителей — по пальцам пересчитать. Сказать, что только прифронтовые будут страдать от отключений, я не могу. Потому что там повреждены сети, но и нагрузка там низкая", — говорит Александр Харченко.

Нужны решения: спасет ли украинцев импорт электрической энергии

Украина также готовится увеличивать объем импорта электрической энергии. Переговоры об этом с европейской ENTSO-E продолжаются с прошлого года.

"Принятие решения об увеличении импорта электроэнергии в Украину до 2 ГВт позволит вдвое сократить имеющийся дефицит", — говорил еще в феврале министр энергетики Герман Галущенко. Однако пока перетоки составляют меньше, а решение европейской сети операторов по увеличению объемов импорта еще не принято.

"У нас по импорту мы уже имеем плюс один дополнительный ядерный энергоблок — есть 1 ГВт импорта, и объем может расшириться, у нас может быть чуть больше 2 ГВт. Импорт может играть свою роль, однако он все еще является политическим моментом, есть договоренности с ENTSO-E, какие именно мощности будут доступны, думаю, все будет хорошо", — отмечает Александр Харченко.

Министр Герман Галущенко уверен, что ENTSO-E должна увеличить Украине разрешенный объем импорта Фото: Википедия

По его мнению, если будет увеличен объем импорта, а существующие в стране энергетические мощности должным образом подготовлены к максимально эффективной работе (в частности, будут работать все 9 энергоблоков АЭС), то предпосылок для плановых отключений будет немного. Однако для энергетики остается главный фактор риска — война, то есть нападения ВС РФ.

"Я вижу опасность в атаках, в том, что будут прилетать ракеты по станциям и подстанциям, но если их не будет, я уверен, что мы пройдем сезон без истерик и существенных отключений", — отметил Харченко.

По мнению Владимира Омельченко, важно, чтобы НАЭК "Энергоатом" к холодам подготовил все энергоблоки украинских АЭС и вывел их на полную мощность, иначе существует угроза существенного дефицита электрической энергии.

"Сейчас работает 6-7 блоков, надеемся, в осенне-зимний сможем 8-9 задействовать, плюс мощность гидроэлектростанций, тепловых станций, плюс импорт, и в итоге 15-16 ГВт сможем обеспечить собственными силами. Но где-то надо будет брать дополнительную мощность в пиковые периоды более 1 ГВт, когда будут морозы, в периоды наибольшего потребления", — считает эксперт.

Много надежд на компанию "Энергоатом", которая должна вывести на максимальную мощность все энергоблоки украинских АЭС Фото: УНИАН

И хотя опрошенные Фокусом эксперты прогнозируют отключения света в Украине осенью и зимой, все же есть и хорошие новости — на этот раз и украинцы, и предприятия более подготовлены к возможным сложностям.

"Да, у нас будет дефицит, но что будет положительного? Мы к нему больше подготовлены. К нам идут генераторы, которые устанавливаются на насосных станциях, на котельных, то есть даже если отключение на 4-6 часов, у нас будет тепло и вода. Кроме того, граждане и сами уже позаботились о собственной энергонезависимости — приобрели аккумуляторы, генераторы. Важно, что мы уже проходили отключения, и они уже стали более прогнозируемыми, Укрэнерго и операторам систем распределения (облэнерго) удалось планировать отключения и идти по графику, что очень помогает гражданам. У нас уже есть механизмы, которые позволят легче перенести тяжелый осенне-зимний период, хотя отключения и будут", — резюмировала Елена Лапенко.