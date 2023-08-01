Доплата к пенсии в Украине: как получить дополнительные 837 грн в месяц

В 2023 году прожиточный минимум составляет 2093 гривны, что дает возможность некоторым пенсионерам рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 837 гривен.

Пенсионеры Украины, которые достигли 80-летия, живут самостоятельно и не получают помощи от близких, имеют возможность оформить ежемесячную доплату к своей пенсии. Размер этой доплаты составляет 837 гривен. Об этом пишет progroshi.

Размер ежемесячной доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц с утраченной трудоспособностью. В текущем 2023 году прожиточный минимум составляет 2093 гривны, что позволяет некоторым пенсионерам рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 837 гривен.

Кто имеет право на доплату

Доплату в 837 гривен могут получить следующие категории пенсионеров:

достигшие 80-летия и старше;

проживающие самостоятельно;

нуждающиеся в постоянном постороннем уходе могут получить эту доплату, если они получают пенсию по возрасту.

Важно отметить, что пенсионеры, получающие пенсию по инвалидности или другим основаниям, не имеют права на такую доплату.

Также важно, чтобы потребность в постоянном постороннем уходе была подтверждена врачебно-консультативной комиссией (ВКК) и подтверждена соответствующими документами. Без подтверждающих документов доплата может быть отклонена.

Как оформить доплату

При оформлении доплаты, украинские пенсионеры должны предоставить следующие документы:

заключение ВКК, подтверждающее необходимость постоянного постороннего ухода;

паспорт;

идентификационный номер;

выписка из Пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие получения надбавки за уход к пенсии.

Напомним, 31 июля Фокус писал о том, как изменятся пенсии украинцев с 1 августа и кто получит надбавки.

Ранее, 27 июля, в Пенсионном фонде Украины рассказали, о результатах работы механизма повышения будущих выплат за счет добровольных взносов украинцев.