Серьезный ущерб: из-за атаки ВС РФ на Измаил цены на продовольствие в мире выросли, — СМИ

По словам аналитиков, в результате срыва зерновой сделки экспорт зерна из Украины в июле снизился на 40% по сравнению с июнем.

Ночной удар российских оккупантов по порту в Измаиле нанес серьезный ущерб инфраструктуре. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственный источник.

По словам журналистов, из-за удара цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 6,5%. Трейдеры снова обеспокоены тем, что происходит в Украине.

Издание отметило, что Россия безжалостно атаковала украинскую сельскохозяйственную и портовую инфраструктуру в течение более двух недель. Украинские фермеры уже чувствуют, как удары ВС РФ влияют на мировой рынок продовольствия.

Так, голландец Кес Хейзинга, который ведет фермерское хозяйство в Черкасской области, сказал, что из-за российских обстрелов начались большие проблемы с поставками.

"Из-за обстрелов прямым следствием для нашей фермы является то, что мы не можем доставить 700 тонн законтрактованного ячменя, которые мы должны были доставить сегодня", — сказал Хейзинга.

По словам аналитиков, в результате срыва зерновой сделки в экспорт зерна из Украины в июле снизился на 40% по сравнению с июнем 2023-го года.

Напомним, что в ночь на 2 августа ВС РФ атаковали "Шахедами" Одесскую область. Как сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, в ходе ночной атаки была повреждена портовая и промышленная инфраструктура, а также элеватор. По предварительным данным, люди не пострадали.

Кроме того, 25 июля журналисты писали, что около 30 судов остановились у порта в Измаиле после атак ВС РФ на Одесскую область. По данным СМИ, около Измаила остановилось около 29 судов, в том числе танкеры, которые перевозят химические вещества. Еще три судна бросили якорь вдоль водного пути, ведущего к терминалу Рени-Одесса.