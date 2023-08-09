Пенсии в Украине: как засчитывается стаж тем, кто работал в Европе

Назначение пенсии тем, кто имеет трудовой стаж в Украине и в иностранном государстве, происходит в соответствии с международными договорами, заключенными Украиной с другими странами. Причем такие соглашения, заключенные Украиной со странами СНГ и со странами ЕС, отличаются.

Соглашения между Украиной и другими странами в сфере пенсионного обеспечения могут быть заключены по территориальному или по пропорциональному принципу. С большинством стран Европы они второго типа. Об этом пишет Фокус в новой статье "Пенсия не для всех. Можно ли получить в Украине стаж, если основное место работы — за границей".

В частности, такие Договоры о социальном обеспечении подписаны и ратифицированы с Болгарией, Эстонией, Испанией, Латвией, Литвой, Чехией, Португалией, Польшей.

"Учитывая то, что мы получили статус кандидата-члена ЕС, то со всеми базовыми странами, странами Прибалтики, Польши, Германии — заключены двусторонние соглашения", — говорит ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина.

Согласно таким договорам, Украина и другая страна назначает и выплачивает пенсию за тот страховой стаж, который человек приобрел на ее территории. Если пенсионер переезжает на постоянное место жительства в эти страны, выплата пенсии продолжается украинской стороной. При этом пенсия, назначенная в Украине, по заявлению может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом.

Если пенсионер переедет в Германию, то ПФУ будет возмещать пенсию за стаж, приобретенный в Украине Фото: pexels.com

"Если человек, например, остался в Германии, то Германия будет выплачивать пенсию, а ПФУ будет возмещать немецкому пенсионному учреждению ту часть, за то время, когда человек работал в Украине", — пояснила советник Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова.

Если гражданин хочет выехать за границу, пенсия ему может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом.

В то же время, пенсионерам, которые работали в вышеперечисленных странах и возвращаются жить в Украину, часть пенсии будет назначена иностранным государством по его законодательству, а другая часть — за украинский страховой стаж — по законодательству Украины. При этом выплата за зарубежный стаж будет осуществляться в Украину.

Украинские пенсионеры: какие риски для выплат в военное время

В условиях военного времени пенсионные выплаты украинских пенсионеров в зоне риска, в частности, из-за полной зависимости от международной помощи.

"У нас серьезные финансовые сложности, ПФУ недополучает собственных денег, поэтому идет дотация из госбюджета. В этом ничего страшного. Мы понимаем, что все доходы идут на оборонку, практически вся социальная сфера финансируется за счет западной помощи — грантов, кредитов. Поэтому есть серьезные риски", — говорит Пищулина.

По мнению исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, продолжение выплат тем украинским пенсионерам, которые выехали за границу, может быть вскоре поставлено под вопрос.

Пенсионер, переехавший за границу, по сути получает двойную соцпомощь, говорят экономисты Фото: Getty Images

"Пенсия — частично в Украине является элементом накопления за годы трудовой деятельности, а с другой стороны она является элементом социального обеспечения. Соответственно, если, например, пенсионер находится в Германии, где получает социальную помощь от Германии, и одновременно получает украинскую пенсию на украинскую карточку, по сути он получает двойную социальную помощь, в частности, от страны в состоянии войны", — отметил Вышлинский.

Напомним, в Украине для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь за плечами 30 лет трудового стажа. Только после этого можно рассчитывать на максимальные суммы пенсий, которые, как правило, выплачиваются судьям, прокурорам, народным депутатам Украины.

Фокус также писал, что украинцы, которым не хватает стажа для выхода на пенсию по возрасту, могут его докупить, заключив договор с Пенсионным фондом. Взносы могут быть как ежемесячные в размере 22% от минимальной зарплаты (в 2023 г. — это 1474 грн), так и разовые (годовой взнос в 2023 году — 34 320 грн).