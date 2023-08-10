Украина разорвала важное соглашение с РФ: какой договор больше недействителен

Украина в одностороннем порядке разорвала подписанный еще в 1998 году договор со страной-агрессором в связи с коренным изменением обстоятельств.

Верховная Рада Украины (ВРУ) на пленарном заседании в четверг, 10 августа, проголосовала за законопроект №0201 и отменила договор с Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Соглашение между правительствами двух стран о поощрении и взаимной защите инвестиций было подписано в ноябре 1998 года. Верховная Рада ратифицировала документ в декабре 1999 года. Договор на международном уровне закрепил обязательства Украины и РФ относительно обращения с инвесторами и их инвестициями, а также механизмы урегулирования возникающих на их основе споров.

Соглашение предусматривало, в частности, что инвестиции, осуществленные на территории другой стороны, не могут быть экспроприированы или национализированы. Но Россия неоднократно нарушала эти положения после 2014 года, когда развязала войну против нашей страны.

В пояснительной записке к законопроекту №0201 сказано, что Украина в одностороннем порядке разрывает договор в связи с коренным изменением обстоятельств, в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров.

"Применение специальной процедуры в связи с коренным изменением обстоятельств позволяет украинской стороне определить дату прекращения действия Соглашения в соответствии с международными нормами в зависимости от положений о завершении действия, установленных в Соглашении", — сказано в документе.

Напомним, в конце декабря 2022 года Россия вышла из соглашения с Украиной о взаимном признании дипломов и ученых званий. Соглашение между правительством РФ и Кабмином Украины было подписано весной 2000 года. До этого решения Украина разорвала с РФ соглашение о сотрудничестве в сфере образования в СНГ.

Еще Фокус писал, что в июне 2022 года Украина отменила два ядерных соглашения с РФ. Решение приняли из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора на нашу территорию и необходимости обеспечить ядерную безопасность Украины.

Также Украина 31 января 2023 года сообщила о выходе из двух межправительственных соглашений с Россией о сотрудничестве в сфере воздушного транспорта и производства авиационной техники.