Цены на АЗС растут: как это повлияет на ценники в супермаркетах

Из-за отмены льготных ставок налогов на топливо, цены на АЗС стремительно повышаются. Это приведет к повышению цен и на продукты питания, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

Основным фактором роста конечных потребительских цен в июле было подорожание топлива, отметил директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. Возвращение довоенных ставок акцизов и НДС на бензин и дизель с 1 июля вызвало повышение стоимости топлива на АЗС примерно на 7%. Об этом пишет Фокус в новой статье "Сюрпризы августа. Почему цены на продукты падают и как они изменятся осенью".

Так, за месяц цена на А 95 выросла с 47,47 грн/л в начале июля до 51,4 грн/л по состоянию на 10 августа, ДТ — 45,44 грн/л до 50,72 грн на литре. Автогаз в начале июля стоил 22,81 грн/л, а по состоянию на 10 августа — 23,62 грн/л.

Изменение цен на топливо в Украине с начала года*

10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 ДП, грн/л 54,98 51,65 48,96 47,13 45,03 43,43 46,86 50,72 А95, грн/л 51,47 47,96 47,38 47,03 46,05 44,92 47,9 51,4 газ, грн/л 28,88 25,51 22,95 21,69 21,82 21,92 23,39 23,62

*данные портала Минфин

"Уже заканчиваются запасы нефтепродуктов, приобретенных до 1 июля по льготной схеме налогообложения. Сегодня видим, что каждую неделю идет повышение на гривну-две", — комментирует эксперт по вопросам энергетики Леонид Косянчук.

На заправках заканчиваются запасы топлива, закупленного по льготным ставкам, говорят специалисты Фото: pro-consulting.ua

Он прогнозирует, что стоимость бензина до конца месяца может достичь 60 грн. Это будет означать и подорожание товаров на полках супермаркетов.

"Цены на топливо влияют на стоимость всех услуг, на все товары. Если нефтепродукты дорожают на 5%, то продукты — минимум на 15 — 20% сразу. Хотя на самом деле транспортная составляющая не превышает 2% в любом производстве, однако топливо — это кровь экономики, и как только там идет повышение, моментальное повышение всего — от парикмахерских услуг до тяжелого машиностроения", — говорит Косянчук.

Рост стоимости нефтепродуктов на 5% приводит к подорожанию продуктов питания на 15 — 20%

Напомним, по итогам июля снижение цен на топливо притормозило до 10,6% г/г. При этом рост цен на топливо сдерживало снижение мировых цен на нефть, значительные запасы топлива, закупленные до повышения акциза, усиление конкуренции на розничном рынке.

Также Фокус писал, что по мнению аналитика консалтинговой компании UPECO Александра Сиренко, в Украине стоит вернуть государственное регулирование цен на топливо, которое Кабмин отменил в мае 2022 года. Регуляция цен создает прогнозируемую ситуацию на рынке топлива, в то время как АМКУ никак не реагирует на злоупотребление маржой операторами рынка.