Автолюбителям приготовиться: будет ли бензин по 60 гривен

С отменой льготного налогообложения топлива цены на АЗС полезли вверх. Стоимость литра подскочила в среднем на три гривны. Однако эксперты говорят: это еще не предел.

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Цены на АЗС после восстановления довоенного налогообложения топлива еще не достигли максимума. Частично восходящую динамику сдерживает наличие запасов бензинов, закупленных по льготным ставкам. Об этом пишет Фокус в новой статье "Бензин дорожает, заправки сокращают скидки: чего ждать автовладельцам летом".

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, налоговая нагрузка на бензин с июля выросла на 11 гривен, на дизтопливо — на 7,5 гривны, на сжиженный газ — на три гривны.

"Сейчас сжиженный газ подорожал уже на 1,5 грн, ДТ — на 3,5 грн, бензин — на 3 грн", — отметил он.

Трейдеры опасаются сокращения реализации топлива, поэтому не будут поднимать цены больше, чем на 5 грн на литре, говорит Омельченко Фото: Фокус

Впрочем, вряд ли стоит ожидать роста на всю сумму налогов — с 11 грн рост составит 8-9 грн, а на ДТ — 5-6 грн, заверил эксперт.

Опрошенные Фокусом специалисты в сфере энергетики убеждены: цены еще будут расти.

"По бензину суммарный рост цен будет на уровне 10 грн, по дизельному топливу — на уровне восьми гривен, по сжиженному нефтяному газу — на уровне трех", — предположил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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Он отметил, что темпы роста будут отличаться от бренда сети и близости той или иной АЗС к западной границе, через которую осуществляется почти весь импорт нефтепродуктов.

По мнению Владимира Омельченко, директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, трейдеры будут опасаться сокращения объемов продаж, поэтому не будут поднимать цены больше, чем на 5 грн на литре.

Каких цифр на АЗС ждать в августе

Уже в ближайшие недели бензины добавят 3-4 гривны, говорит Сергей Куюн. Кроме того, на несколько гривен подорожает ДТ, а сжиженный газ будет стоить на гривну дороже.

До конца июля бензин и дизтопливо прибавят в цене еще 2 грн на литре Фото: dialog.ua

"Ожидаем еще небольшой рост в пределах двух гривен по бензину и дизелю до конца месяца", — отметил директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

А вот подорожание автогаза может и не произойти, говорит эксперт.

На украинский топливный рынок до сих пор проникает более дешевый российский автогаз из Литвы и Польши. Изменение ситуации приведет к подорожанию автогаза в Украине.

"Идет борьба с российским газом. Он стоит на гривну — две дешевле и еще проникает на наш рынок — через Польшу, через Литву. Это или полностью российский газ, или купаж с российским. Этот фактор сбивает цену на газ. Поэтому сложно сказать, как будет складываться ситуация. Если это явление будет уничтожено, произойдет рост цены на газ, если же оно будет продолжаться, цены останутся на том же уровне, на котором есть сейчас", — отметил Леушкин.

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Отмена льгот ни при чем: украинцам объяснили, стоит ли ждать резкого подорожания топлива

Напомним, в Минэкономики прогнозируют незначительное подорожание дизтоплива и бензина в Украине. До конца июля возможно повышение цены на 5 грн/л и 7-8 грн/л соответственно. В министерстве не видят причин для резкого роста стоимости, ведь нет дефицита.

Фокус писал, что аграрии уже почувствовали подорожание топлива с началом активной фазы уборочной кампании. Запасов топлива, закупленного по более низким ценам, не хватит, поэтому в Украине могут подорожать хлеб и хлебобулочные изделия.