Автолюбителям приготуватися: чи буде бензин по 60 гривень

Зі скасуванням пільгового оподаткування пального ціни на АЗС полізли вгору. Вартість літру підскочила в середньому на три гривні. Однак експерти кажуть: це ще не межа.

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Ціни на АЗС після відновлення довоєнного оподаткування пального ще не досягли максимуму. Частково висхідну динаміку стримує наявність запасів бензинів, закуплених за пільговими ставками. Про це пише Фокус у новій статті "Бензин дорожчає, заправки скорочують знижки: чого чекати автовласникам влітку".

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, податкове навантаження на бензин з липня зросло на 11 гривень, на дизпаливо — на 7,5 гривень, на скраплений газ — на три гривні.

"Наразі скраплений газ подорожчав вже на 1,5 грн, ДП — на 3,5 грн, бензин — на 3 грн", — зауважив він.

Трейдери побоюються спокорочення реалізації пального, тож не піднімуть ціни більше, ніж на 5 грн на літрі, каже Омельченко Фото: Фокус

Утім, навряд чи варто очікувати зростання на всю суму податків — з 11 грн зростання складе 8-9 грн, а по ДП — 5-6 грн, запевнив експерт.

Опитані Фокусом фахівці у сфері енергетики переконані: ціни ще ростимуть.

"По бензину сумарне зростання цін буде на рівні 10 грн, по дизельному паливу — на рівні восьми гривень, по скрапленому нафтовому газу — на рівні трьох", — припустив директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

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Він зауважив, що темпи росту відрізнятимуться від бренду мережі та близькості тієї чи тієї АЗС до західного кордону, через який здійснюється майже весь імпорт нафтопродуктів.

На думку Володимира Омельченка, директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, трейдери побоюватимуться скорочення обсягів продажів, тож не підніматимуть ціни більше, ніж на 5 грн на літрі.

Яких цифр на АЗС чекати в серпні

Уже у найближчі тижні бензини додадуть 3-4 гривні, каже Сергій Куюн. Крім того, на кілька гривень подорожчає ДП, а скраплений газ коштуватиме на гривню дорожче.

До кінця липня бензин та дизпаливо додадуть в ціні ще 2 грн на літрі Фото: dialog.ua

"Очікуємо ще невеличке зростання у межах двох гривень по бензину та дизелю до кінця місяця", — зауважив директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін.

А от подорожчання автогазу може й не відбутися, каже експерт.

На український паливний ринок досі проникає більш дешевий російський автогаз з Литви та Польщі. Зміна ситуації призведе до подорожчання автогазу в Україні.

"Йде боротьба з російським газом. Він коштує на гривню — дві дешевше і ще проникає на наш ринок — через Польщу, через Литву. Це або цілком російський газ, або купаж з російським. Цей фактор збиває ціну на газ. Тому складно сказати, як складатиметься ситуація. Якщо це явище буде знищене, відбудеться зростання ціни на газ, якщо ж воно продовжуватиметься, ціни залишаться на тому ж рівні, на якому є зараз", — зазначив Льоушкін.

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Нагадаємо, у Мінекономіки прогнозують незначне подорожчання дизпалива й бензину в Україні. До кінця липня можливе підняття ціни на 5 грн/л та 7-8 грн/л відповідно. У міністерстві не бачать причин для різкого зростання вартості, адже немає дефіциту,

Фокус писав, що аграрії вже відчули подорожчання пального з початком активної фази збиральної кампанії. Запасів пального, закупленого за нижчими цінами, не вистачить, тож в Україні можуть подорожчати хліб та хлібобулочні вироби.