Доведеться платити більше: з 1 квітня вводиться новий акцизний податок на сигарети

Введення підвищеного акцизу може призвести до подорожчання тютюнової продукції на ринку.

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З початку квітня виробники та імпортери сигарет враховуватимуть новий коефіцієнт 1,1 при розрахунку мінімального акцизного податку, повідомила податкова служба. Це правило залишиться чинним до кінця року. Про це повідомили в Державній податковій службі.

За підсумками декларування акцизного податку за 2024 рік з'ясувалося, що частка податкових зобов'язань у середньозваженій роздрібній ціні цигарок становила 55,8%, що нижче за встановлений рівень у 60%.

Відповідно до Податкового кодексу на офіційному порталі ДПС уже опубліковано актуальні дані, включно із загальною сумою податкових зобов'язань, середньою ціною реалізації цигарок і відсотковим співвідношенням податків до роздрібної вартості.

Експерти зазначають, що ці зміни неминуче призведуть до подорожчання тютюнової продукції. Однак точної суми, на яку зросте ціна однієї пачки сигарет, поки що не названо.

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