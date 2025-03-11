Придется платить больше: с 1 апреля вводится новый акцизный налог на сигареты

Введение повышенного акциза может привести к подорожанию табачной продукции на рынке.

Related video

С начала апреля производители и импортеры сигарет будут учитывать новый коэффициент 1,1 при расчете минимального акцизного налога, сообщила налоговая служба. Данное правило останется в силе до конца года. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По итогам декларирования акцизного налога за 2024 год выяснилось, что доля налоговых обязательств в средневзвешенной розничной цене сигарет составила 55,8%, что ниже установленного уровня в 60%.

В соответствии с Налоговым кодексом на официальном портале ГНС уже опубликованы актуальные данные, включая общую сумму налоговых обязательств, среднюю цену реализации сигарет и процентное соотношение налогов к розничной стоимости.

Эксперты отмечают, что эти изменения неизбежно приведут к удорожанию табачной продукции. Однако точная сумма, на которую вырастет цена одной пачки сигарет, пока не названа.

Напомним, в Нацбанке спрогнозировали, изменятся ли тарифы на коммунальные услуги в Украине в течение 2025 года.

Аналитики сообщили, что четвертая часть пенсионеров Украины получают до 3000 гривен в месяц. Самая маленькая средняя пенсия по стране — в Тернопольской области.