Работать в Киеве: кого сейчас ищут работодатели и сколько готовы платить

Рынок труда в Украине продолжает восстанавливаться от шока из-за полномасштабного вторжения России. Рассказываем, какая сейчас ситуация с работой в Киеве и кого ищут работодатели.

Полномасштабная война с Россией спровоцировала массовый выезд украинцев за границу. Из-за оттока специалистов в некоторых регионах страны возникла критическая нехватка рабочих рук в отдельных сферах. Так, в Киеве работодатели активно ищут учителей, врачей, полицейских и не только, сообщили в Киевском городском центре занятости в ответ на информационный запрос издания "Комментарии.UA".

Кого ищут работодатели в Киеве?

Отмечается, что сейчас работодатели активно нуждаются в работниках торговли и услуг (21%), среди которых востребованы:

продавцы продовольственных товаров;

продавцы-консультанты;

повара;

социальные работники;

полицейские патрульной службы;

охранники;

помощники воспитателей.

Кроме того, в столице ищут:

учителей общеобразовательных учреждений;

фармацевтов;

врачей общей практики-семейных врачей;

воспитателей учреждений дошкольного образования;

инженеров;

практических психологов и экономистов.

Также в Киеве есть высокий спрос на квалифицированных работников с инструментом и оборудованием.

Актуальными остаются и простейшие професии. Например, работодатели ищут работников по комплексной уборке домов, уборщиков служебных помещений, дворников, укладчиков-упаковщиков, грузчиков, уборщиков территорий, подсобных рабочих.

Среди рабочих по обслуживанию оборудования работу предлагают:

водителям автотранспортных средств;

трактористам;

водителям трамваев;

токарям;

машинистам железнодорожно-строительных машин;

асфальтобетонщикам;

фрезеровщикам;

машинистам насосных установок;

операторам станков с программным управлением.

Что с зарплатами?

По информации Киевского городского центра занятости, средняя заработная плата в вакансиях по состоянию на 1 июня 2023 года составляла почти 15 тысяч гривен.

Самые высокие выплаты были:

в сфере информации и телекоммуникаций — 29,6 тысяч гривен;

в государственном управлении и обороне — 28,6 тысяч гривен;

в сфере поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 15,5 тысяч гривен;

на предприятиях перерабатывающей промышленности — 14,7 тысяч гривен;

в сфере транспорта — 14,6 тысяч гривен.

Напомним, в начале июля 2023 года Национальный банк опубликовал исследование, в котором выяснилось, что работодатели продолжают активно искать новых работников, также не наблюдается сокращение в количестве вакансий. При этом доля неработающих граждан сократилась по сравнению с началом 2023 года.