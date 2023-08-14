"Хотелось бы простить": в Раде объяснили учителям, возвращать ли 6500 грн помощи

При оформлении помощи по программе еПоддержка не было никакой верификации получателей средств. Теперь за это должны расплачиваться учителя.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак отреагировал на требование к учителям вернуть 6500 грн помощи, которую они получили незаконно. Политик с одной стороны признает, что они не имели права на эти деньги, с другой — объясняет, нужно ли их отдавать. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в Telegran-канале "Политика страны".

Бабак пояснил, что 6500 грн помощи выделялись Министерством экономики согласно программе еПоддержка. При этом указывалось, что деньги не должны получать граждане, которые получают зарплату из государственного бюджета. Между тем 6500 грн получили 3,5 тыс. учителей, отметил политик. Всего учителей в Украине 600 тыс., поэтому "3,5 тыс. — это немного". Отметим, суммарно этим людям выплатили 22 750 000 грн.

Глава Комитета по образованию не обнародовал четкой позиции относительно возврата средств учителями. С одной стороны, он может предположить, что они что-то "не дочитали, не поняли". Также можно понять, что эти деньги им действительно были нужны и теперь отбирать их "не красиво". С другой стороны, он не может рекомендовать не возвращать деньги, потому что тогда могут быть "более печальные последствия".

Даже в случае, если количество людей небольшое, состоится аудиторская проверка, напомнил Бабак. Тогда и выяснится, что средства нужно вернуть: "Аудиторская служба поднимет данные, кто получал "еПоддержку", и уже потом будут требовать другим путем возвращать эти средства".

"Простить" эти средства также невозможно, отметил Бабак. По его мнению, возникнут вопросы у других работников бюджетной сферы, которые помощь не получили. У них может возникнуть вопрос: "А что, так можно было?"

Также Бабак попытался объяснить, каким образом сложилась такая ситуация и что может сделать комитет. В частности, предположил, что нужно было сделать верификацию при оформлении еПоддержки, чтобы отсечь тех, кто не имеет на нее права. Однако на сегодняшний момент Комитет по образованию не может предложить механизм, как можно выйти из сложившейся ситуации.

Отметим, в начале августа Министерство образования и науки Украины разослало письмо педагогам, в котором сообщило о возврате 6500 грн помощи. При этом в письме не указали механизм возврата этих средств, только указано, что их нужно перечислить Государственному казначейству.

Адвокат Дмитрий Лазебный проанализировал для Фокуса ситуацию. По его мнению, согласно Постановлению Кабмина, в котором описаны условия получения средств по программе еПоддержки, учителя действительно не имели на нее права.

Напоминаем, государство обязалось выплачивать помощь семье погибшего бойца Сил обороны. Однако есть ситуации, в которых могут отказать в выплатах. Также выяснили, что часть украинцев со статусом ВПЛ незаконно получают выплаты: в частности, деньги получают те, кто выехал за границу.