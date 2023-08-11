Украинцы обманывали государство с выплатами для ВПЛ: что известно (видео)

По итогам первых результатов верификации внутренне перемещенных лиц оказалось, денежную помощь продолжают получать умершие и лица, которые выехали за границу.

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Во время верификации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) выяснилось, сколько граждан незаконно получают государственную денежную помощь. Об этом 10 августа 2023 года сообщила в интервью "Радио Свобода" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,

Проверка ВПЛ, по словам Верещук, началась в первый день августа. Первые результаты верификации обнаружили, что 10 тысяч человек, которые считаются умершими, продолжают получать госвыплаты.

На видео с 37:40

"10 тысяч людей, которые в ЗАГСе у нас считаются как умершие, то есть есть свидетельство о смерти, но они получают такие выплаты. А еще 105 тысяч — это те, кто выехали, живут более года за границей. То есть оформили ВПЛ, получают деньги из Украины, но живут больше года за границей. Мы понимаем, что возможно, людям необходимы эти деньги. Но мы очень хотим, чтобы это было справедливо", — рассказала Верещук.

Чиновница также напомнила, что с 1 сентября выплаты прекратят еще некоторым категориям ВПЛ, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без государственной помощи.

"Если человек получает даже 50 тысяч гривен зарплаты, ему не нужны 2 тысячи гривен от государства. Давайте будем искренни. Если у человека были средства на новый автомобиль, с того времени, как начало действовать постановление об отмене выплат, то есть с 15 июля 2023 года. Вот если мы выясним, что человек купил в этот период с 15 июля авто и претендует на выплаты, или дом за 50 тысяч долларов, а после этого претендует на 2 тысячи — это не честно", — пояснила она.

Как отказаться от выплат ВПЛ из-за рубежа

8 августа 2023 года в Минреинтеграции обратились к ВПЛ, которые находятся за рубежом и предложили отказаться от выплаты госпомощи. В ведомстве объяснили, что сделать это можно дистанционно:

оформить отказ электронным письмом, которое направляется на электронный адрес органа соцзащиты, в котором человек зарегистрирован;

отказаться от выплат через портал или веб-приложение"Дія" (если есть доступ к сети, соответствующая техника и идентификационный код).

Отметим, что кроме украинцев, временно проживающих за рубежом, отказаться от получения помощи от государства имеют еще некоторые категории граждан. А именно:

те, которые выехали за границу на постоянное место жительства;

которые находятся за границей более 30 суток;

которые находятся за границей более чем 30 дней в течение шести месяцев подряд, когда получать средства.

Напомним, что с августа правительство изменило период получения выплат на проживание ВПЛ — теперь их будут начислять чуть позже. Также напомним, что в Украине решили отсрочили новые правила помощи ВПЛ. Речь о нормах, которые упрощали оформление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам в стране.