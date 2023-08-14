Блокировка НДС-накладных: Гетманцев рассказал, удастся ли избавиться от проблемы

По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, почти четыре месяца коэффициент блокировки налоговых накладных держится на уровне 0,8%. Но уже есть постановление Кабмина, которое снизит этот процент вдвое.

Налоговые вопросы, в частности регистрация налоговых накладных (НН), является проблемой, которую невозможно полностью искоренить. Об этом заявил в интервью изданию Forbes глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Я считаю, что эти вопросы невозможно закрыть. Можно сократить проблему и мы над этим работаем", — сказал он.

Политик объяснил, что коэффициент блокировки налоговых накладных держится на уровне 0,8% от общего количества зарегистрированных налоговых накладных уже 3-4 месяца. В августе, по словам Гетманцева, этот показатель снизится.

"Сейчас подготовлены очередные, уже третьи, изменения в постановление Кабмина № 1165, которые должны снизить этот процент вдвое. Это путь, которым мы решаем проблему блокирования налоговых накладных. Я хочу, чтобы мы дошли до 0,2%. По непонятным причинам уже две недели указанные изменения лежат на согласовании в Министерстве финансов", — рассказал Гетманцев.

По его мнению, что Министерство финансов пытается избежать возможных ошибок, которые посодействуют открытию схем мошенничества по НДС.

"Но это точно не основание для того, чтобы блокировать положительные и проработанные изменений", — говорит Даниил Гетманцев.

Чтобы добиться того, чтобы среди заблокированных накладных было 100% мошенников — нереально, поскольку какие-то "белые" операции по внешним признакам могут казаться фиктивными.

"Но блокировка — это ведь не приговор. Это просто необходимость предоставить документы для разблокировки. Да, это определенная нагрузка на бухгалтера, но, как мне кажется, это допустимые потери, если говорить о финансировании армии во время войны", — подчеркнул глава финансового комитета Верховной Рады.

Блокировка НДС-накладных: что происходит

В январе 2023 году, почти сразу после того, как правительство приняло постановления №1154, которое ужесточило подход ГНС к блокированию налоговых накладных бизнеса, предприниматели стали массово жаловаться в бизнес-объединение "Союз украинских предпринимателей" (СУП), Европейскую Бизнес Ассоциация (ЕБА), а также в саму налоговую службу.

Причина: нововведение, которое запрещало предпринимателям продавать больше товаров, чем они закупили ранее. Еще одно изменение – отмена нормы по рисковым товарам. То есть если раньше компании могли без дополнительной проверки налоговой продавать товары, которые не соответствовали основному перечню их деятельности (если те не превышают 50% в общем остатке продукции), то теперь налоговики мониторит все группы товаров.

Без радикальных изменений никак

Вопрос блокировки налоговых накладных в июле 2023 года Фокусу комментировал кандидат экономических наук Александр Хмелевский. И по его мнению, блокировку налоговых накладных нужно вообще отменить.

"Все эти небольшие уточнения не решают проблему. Это лишь небольшие послабления, которые упростят процедуру обжалования блокировки накладных и их разблокировки. Для облегчения условий ведения бизнеса нужно отказаться от практики блокировки НН вообще", — говорил он.

А экономист Олег Гетман уверен: ситуация требует более радикальных изменений. Например: ввести временное ограничение на блокировку налоговых накладных и на наложение рискового статуса.

"Например, чтобы все, что сейчас блокируется, блокировалось только на 30 дней. За это время Налоговая должна сделать свою домашнюю работу и из этих заблокированных выбрать наиболее рисковых 100 — 200 предприятий и принять по ним меры налогового контроля", — объяснил он.

Напомним, с 1 августа в Украине возвращаются документальные плановые и внеплановые проверки. В плане-графике могут оказаться плательщики, которые по итогам 2021 календарного года имеют уровень уплаты НДС на 50 и более процентов меньше, чем уровень уплаты налога в соответствующей отрасли