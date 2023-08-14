Блокировка НДС-накладных: Гетманцев рассказал, удастся ли избавиться от проблемы

По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, почти четыре месяца коэффициент блокировки налоговых накладных держится на уровне 0,8%. Но уже есть постановление Кабмина, которое снизит этот процент вдвое.

Related video

Налоговые вопросы, в частности регистрация налоговых накладных (НН), является проблемой, которую невозможно полностью искоренить. Об этом заявил в интервью изданию Forbes глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Я считаю, что эти вопросы невозможно закрыть. Можно сократить проблему и мы над этим работаем", — сказал он.

Политик объяснил, что коэффициент блокировки налоговых накладных держится на уровне 0,8% от общего количества зарегистрированных налоговых накладных уже 3-4 месяца. В августе, по словам Гетманцева, этот показатель снизится.

"Сейчас подготовлены очередные, уже третьи, изменения в постановление Кабмина № 1165, которые должны снизить этот процент вдвое. Это путь, которым мы решаем проблему блокирования налоговых накладных. Я хочу, чтобы мы дошли до 0,2%. По непонятным причинам уже две недели указанные изменения лежат на согласовании в Министерстве финансов", — рассказал Гетманцев.

Важно

В Украине массово блокируют налоговые накладные бизнеса: когда и как Кабмин решит ситуацию

По его мнению, что Министерство финансов пытается избежать возможных ошибок, которые посодействуют открытию схем мошенничества по НДС.

"Но это точно не основание для того, чтобы блокировать положительные и проработанные изменений", — говорит Даниил Гетманцев.

Чтобы добиться того, чтобы среди заблокированных накладных было 100% мошенников — нереально, поскольку какие-то "белые" операции по внешним признакам могут казаться фиктивными.

"Но блокировка — это ведь не приговор. Это просто необходимость предоставить документы для разблокировки. Да, это определенная нагрузка на бухгалтера, но, как мне кажется, это допустимые потери, если говорить о финансировании армии во время войны", — подчеркнул глава финансового комитета Верховной Рады.

Блокировка НДС-накладных: что происходит

В январе 2023 году, почти сразу после того, как правительство приняло постановления №1154, которое ужесточило подход ГНС к блокированию налоговых накладных бизнеса, предприниматели стали массово жаловаться в бизнес-объединение "Союз украинских предпринимателей" (СУП), Европейскую Бизнес Ассоциация (ЕБА), а также в саму налоговую службу.

Причина: нововведение, которое запрещало предпринимателям продавать больше товаров, чем они закупили ранее. Еще одно изменение – отмена нормы по рисковым товарам. То есть если раньше компании могли без дополнительной проверки налоговой продавать товары, которые не соответствовали основному перечню их деятельности (если те не превышают 50% в общем остатке продукции), то теперь налоговики мониторит все группы товаров.

Без радикальных изменений никак

Вопрос блокировки налоговых накладных в июле 2023 года Фокусу комментировал кандидат экономических наук Александр Хмелевский. И по его мнению, блокировку налоговых накладных нужно вообще отменить.

"Все эти небольшие уточнения не решают проблему. Это лишь небольшие послабления, которые упростят процедуру обжалования блокировки накладных и их разблокировки. Для облегчения условий ведения бизнеса нужно отказаться от практики блокировки НН вообще", — говорил он.

А экономист Олег Гетман уверен: ситуация требует более радикальных изменений. Например: ввести временное ограничение на блокировку налоговых накладных и на наложение рискового статуса.

"Например, чтобы все, что сейчас блокируется, блокировалось только на 30 дней. За это время Налоговая должна сделать свою домашнюю работу и из этих заблокированных выбрать наиболее рисковых 100 — 200 предприятий и принять по ним меры налогового контроля", — объяснил он.

Напомним, с 1 августа в Украине возвращаются документальные плановые и внеплановые проверки. В плане-графике могут оказаться плательщики, которые по итогам 2021 календарного года имеют уровень уплаты НДС на 50 и более процентов меньше, чем уровень уплаты налога в соответствующей отрасли