Блокування ПДВ-накладних: Гетманцев розповів, чи вдасться позбутися проблеми

За словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, майже чотири місяці коефіцієнт блокування податкових накладних тримається на рівні 0,8%. Але вже є постанова Кабміну, яка знизить цей відсоток удвічі.

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Податкові питання, зокрема реєстрація податкових накладних (ПН), є проблемою, яку неможливо повністю викорінити. Про це заявив в інтерв'ю виданню Forbes голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Я вважаю, що ці питання неможливо закрити. Можна скоротити проблему і ми над цим працюємо", — сказав він.

Політик пояснив, що коефіцієнт блокування податкових накладних тримається на рівні 0,8% від загальної кількості зареєстрованих податкових накладних уже 3-4 місяці. У серпні, за словами Гетманцева, цей показник знизиться.

"Наразі підготовлено чергові, вже треті, зміни до постанови Кабміну № 1165, які мають знизити цей відсоток удвічі. Це шлях, яким ми вирішуємо проблему блокування податкових накладних. Я хочу, щоб ми дійшли до 0,2%. З незрозумілих причин уже два тижні зазначені зміни лежать на погодженні в Міністерстві фінансів", — розповів Гетманцев.

Важливо

В Україні масово блокують податкові накладні бізнесу: коли та як Кабмін вирішить ситуацію

На його думку, що Міністерство фінансів намагається уникнути можливих помилок, які посприяють відкриттю схем шахрайства з ПДВ.

"Але це точно не підстава для того, щоб блокувати позитивні та опрацьовані зміни", — каже Данило Гетманцев.

Щоб домогтися того, щоб серед заблокованих накладних було 100% шахраїв — нереально, оскільки якісь "білі" операції за зовнішніми ознаками можуть здаватися фіктивними.

"Але блокування — це ж не вирок. Це просто необхідність надати документи для розблокування. Так, це певне навантаження на бухгалтера, але, як мені здається, це допустимі втрати, якщо говорити про фінансування армії під час війни", — підкреслив голова фінансового комітету Верховної Ради.

Блокування ПДВ-накладних: що відбувається

У січні 2023 року, майже одразу після того, як уряд ухвалив постанову№1154, яка посилилапідхід ДПС до блокування податкових накладних бізнесу, підприємці почали масово скаржитися до бізнес-об'єднання "Спілка українських підприємців" (СУП), Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), а також до самої податкової служби.

Причина: нововведення, яке забороняло підприємцям продавати більше товарів, ніж вони закупили раніше. Ще одна зміна — скасування норми щодо ризикових товарів. Тобто якщо раніше компанії могли без додаткової перевірки податкової продавати товари, які не відповідали основному переліку їхньої діяльності (якщо ті не перевищують 50% у загальному залишку продукції), то тепер податківці моніторитимуть усі групи товарів.

Без радикальних змін ніяк

Питання блокування податкових накладних у липні 2023 року Фокусу коментував кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. І на його думку, блокування податкових накладних потрібно взагалі скасувати.

"Усі ці невеликі уточнення не вирішують проблему. Це лише невеликі послаблення, які спростять процедуру оскарження блокування накладних та їх розблокування. Для полегшення умов ведення бізнесу потрібно відмовитися від практики блокування ПН взагалі", — говорив він.

А економіст Олег Гетман упевнений: ситуація потребує радикальніших змін. Наприклад: ввести тимчасове обмеження на блокування податкових накладних і на накладення ризикового статусу.

"Наприклад, щоб усе, що зараз блокується, блокувалося тільки на 30 днів. За цей час Податкова має зробити свою домашню роботу і з цих заблокованих вибрати найризикованіші 100 — 200 підприємств і вжити щодо них заходів податкового контролю", — пояснив він.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні повертаються документальні планові та позапланові перевірки. У плані-графіку можуть опинитися платники, які за підсумками 2021 календарного року мають рівень сплати ПДВ на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі