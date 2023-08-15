Украинцы могут передать показания газового счетчика через SMS: для кого доступна услуга

Услуга доступна для всех абонентов национальных GSM операторов и стоит 1 гривну за SMS-сообщение.

Украинцы могут передавать показатели счетчика газа через SMS-сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Нафтогаз Украины".

"Отныне с 28 по 5 число ежемесячно передавать потребленные кубы голубого топлива можно через сообщение на номер 4647", — говорилось в сообщении.

Отметили, что эта функция доступна для АО "Криворожгаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", Днепровского и Кропивницкого филиалов газосети.

Как передать Нафтогазу показания счетчика газа через SMS — инструкция для клиентов

Для этого вам нужно отправить SMS-сообщение на номер 4647 в формате XXXXXXXXXXX_YYYYYYY, где XXXXXXXXXXX — 9 цифр лицевого счета, YYYYYY — показатели счетчика, 5 цифр. Пример: 1000000001 20203.

Добавили, что для всех абонентов национальных GSM операторов стоимость отправки SMS на номер 4647 составляет — 1 гривна. Услугой могут воспользоваться только совершеннолетние абоненты.

"Тарифы указаны с учетом НДС и сбора в Пенсионный фонд", — добавили в "Нафтогазе".

Напомним, в июле в "Нафтогазе" рассказали, что показатели счетчика стоит сообщать ежемесячно в личном кабинете на сайте компании или же с помощью чат-ботов. Однако есть и другой способ для клиентов, у которых нет доступа к интернету.

7 августа Фокус писал о штрафах, которые можно получить за вмешательство в работу счетчиков газа. В частности, нужно будет заплатить за поверку приборов и стоимость газа, потраченного за весь период возможного нарушения.