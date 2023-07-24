Как передать показания счетчика газа без интернета: объяснение от "Нафтогаза"

Сообщать показания счетчика клиентам нужно ежемесячно в личном кабинете на сайте компании или ж с помощью чат-ботов. Если у клиентов нет доступа в интернет — можно обратиться на горячую линию компании.

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Украинцы-клиенты "Нафтогаза", у которых нет возможности пользоваться смартфонами или ноутбуками, могут передавать показания счетчика привычным методом. Об этом рассказали в пресс-службе компании.Об этом рассказали в пресс-службе "Нафтогаза".

Отмечается, что сообщать показания счетчика клиентам нужно ежемесячно в личном кабинете на сайте компании или ж с помощью чат-ботов. Но если у клиентов нет доступа к интернету, сообщать эти данные можно и другим способом.

Так, в "Нафтогазе" назвали три номера, по которым клиенты могут связаться с операторами компании:

066-300-28-88,

098-300-28-88,

093-300-28-88.

"Звонить можно в рабочие дни с 8:00 до 19:00, а в выходные — с 9 до 19:00", — рассказали в пресс-службе.

Позвонив по любому из этих номеров, далее нужно набрать в голосовом меню цифру три. После этого клиент сможет поговорить с "живым" оператором, который внесет в базу показания вашего счетчика.

Жители Киева по-новому оплачивают коммуналку

В начале июля у жителей Киева появилась возможность оплачивать коммунальные счета в приложении "Киев Цифровой". Воспользоваться такой функцией можно после того, как добавить свой личный адрес проживания. После этого все счета и квитанции будут автоматически подтягиваться к профилю и будут там храниться.

Как только придет новая платежка для оплаты коммунальных услуг, киевляне будут получать об этом соответствующее уведомление.

К слову, 5 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не будут повышать тариф на воду до конца войны. Местные бюджеты смогли накопить свыше 150 миллиардов гривен, поэтому у них должна быть возможность заняться финансированием водоканалов. Это поможет сохранить деньги в кошельках людей.

Также Фокус рассказывал, долги украинцев за коммунальные услуги на конец июня 2023 года составляли более 100 миллиардов гривен.

Также напомним, что 21 мая руководитель НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что Украина нуждается в 45-46 миллиардах гривен на подготовку энергосистемы к холодам.