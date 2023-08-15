Продержался три недели: глава национализированного Sense Bank подал в отставку

В финансовом учреждении отмечают, что отставка Дмитрия Кузьмина не повлияет на работу банка, который продолжит свою работу в привычном режиме.

Наблюдательный совет недавно национализированного Sense Bank принял отставку Дмитрия Кузьмина, который занимал должность председателя правления финансового учреждения. Как сообщили 14 августа 2023 года в пресс-службе банка, его уход связан с личными причинами.

Сообщается, что временно исполнять обязанности главы банка будет Елена Зубченко, которая до этого была заместительницей председателя правления.

"Наблюдательный совет начнет процесс отбора и назначения нового постоянного Председателя Правления как можно быстрее", — сказано в сообщении.

Отмечается также, что происходящие изменения в Sense Bank не повлияют на работу финучреждения: банк продолжит работу в обычном режиме с высококвалифицированным персоналом, максимально компетентно и преданно предоставляя банковские услуги клиентам.

"Быстрая трансформация Sense Bank как сильного государственного финансового учреждения после недавней национализации идет по плану", — добавили в пресс-службе.

Отметим, что после национализации Наблюдательный совет Sense Bank состоял из пяти членов: двух представителей государства и трех независимых членов. Председателем Наблюдательного совета был назначен Аджунер Шевки. Также в состав совета вошли:

Андрей Пронченко, который стал независимым членом Наблюдательного Совета;

Ростислав Дюк, которого назначили независимым членом Наблюдательного совета;

Андрей Свистун, который получил статус члена Наблюдательного Совета;

Владислав Власюк – член Наблюдательного Совета.

Дмитрий Кузьмин, как отмечалось выше, занимал должность председателя правления Sense Bank. А на должностях членов Правления были утверждены:

Елена Зубченко – заместитель Председателя Правления;

Алексей Шклярук – член Правления, главный риск-менеджер;

Инна Табак – член Правления;

Андрей Соколов – член Правления.

Национализация Sense Bank: как все происходило

Национальный банк Украины (НБУ) 20 июля 2023 года предложил правительству национализировать Sense Bank, который был в собственности находящихся под санкциями бизнесменов из РФ.

После начала временного администрирования со стороны Фонда гарантирования вкладов правительство Украины решило банк национализировать.

Напомним, Фокус уже выяснял, что повлечет за собой вывод с рынка Sense Bank, считавшегося одним из системно важных банков в Украине.