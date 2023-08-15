Продержался три недели: глава национализированного Sense Bank подал в отставку

В финансовом учреждении отмечают, что отставка Дмитрия Кузьмина не повлияет на работу банка, который продолжит свою работу в привычном режиме.

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Наблюдательный совет недавно национализированного Sense Bank принял отставку Дмитрия Кузьмина, который занимал должность председателя правления финансового учреждения. Как сообщили 14 августа 2023 года в пресс-службе банка, его уход связан с личными причинами.

Сообщается, что временно исполнять обязанности главы банка будет Елена Зубченко, которая до этого была заместительницей председателя правления.

"Наблюдательный совет начнет процесс отбора и назначения нового постоянного Председателя Правления как можно быстрее", — сказано в сообщении.

Отмечается также, что происходящие изменения в Sense Bank не повлияют на работу финучреждения: банк продолжит работу в обычном режиме с высококвалифицированным персоналом, максимально компетентно и преданно предоставляя банковские услуги клиентам.

"Быстрая трансформация Sense Bank как сильного государственного финансового учреждения после недавней национализации идет по плану", — добавили в пресс-службе.

Отметим, что после национализации Наблюдательный совет Sense Bank состоял из пяти членов: двух представителей государства и трех независимых членов. Председателем Наблюдательного совета был назначен Аджунер Шевки. Также в состав совета вошли:

Андрей Пронченко, который стал независимым членом Наблюдательного Совета;

Ростислав Дюк, которого назначили независимым членом Наблюдательного совета;

Андрей Свистун, который получил статус члена Наблюдательного Совета;

Владислав Власюк – член Наблюдательного Совета.

Дмитрий Кузьмин, как отмечалось выше, занимал должность председателя правления Sense Bank. А на должностях членов Правления были утверждены:

Елена Зубченко – заместитель Председателя Правления;

Алексей Шклярук – член Правления, главный риск-менеджер;

Инна Табак – член Правления;

Андрей Соколов – член Правления.

Национализация Sense Bank: как все происходило

Национальный банк Украины (НБУ) 20 июля 2023 года предложил правительству национализировать Sense Bank, который был в собственности находящихся под санкциями бизнесменов из РФ.

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Был хитрый план: что грозило "Сенс Банку", если бы не национализация

После начала временного администрирования со стороны Фонда гарантирования вкладов правительство Украины решило банк национализировать.

Напомним, Фокус уже выяснял, что повлечет за собой вывод с рынка Sense Bank, считавшегося одним из системно важных банков в Украине.