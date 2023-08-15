Протримався три тижні: глава націоналізованого Sense Bank подав у відставку

У фінансовій установі зазначають, що відставка Дмитра Кузьміна не вплине на роботу банку, який продовжить свою роботу у звичному режимі.

Related video

Наглядова рада нещодавно націоналізованого Sense Bank прийняла відставку Дмитра Кузьміна, який обіймав посаду голови правління фінансової установи. Як повідомили 14 серпня 2023 року у пресслужбі банку, його відставка пов'язана з особистими причинами.

Повідомляється, що тимчасово виконувати обов'язки голови банку буде Олена Зубченко, яка до цього була заступницею голови правління.

"Наглядова рада почне процес відбору та призначення нового постійного Голови Правління якнайшвидше", — сказано в повідомленні.

Зазначається також, що зміни, які відбуваються в Sense Bank, не вплинуть на роботу фінустанови: банк продовжить роботу у звичайному режимі з висококваліфікованим персоналом, максимально компетентно і віддано надаючи банківські послуги клієнтам.

"Швидка трансформація Sense Bank як сильної державної фінансової установи після нещодавньої націоналізації йде за планом", — додали у пресслужбі.

Зазначимо, що після націоналізації Наглядова рада Sense Bank складалася з п'яти членів: двох представників держави і трьох незалежних членів. Головою Наглядової ради було призначено Аджунер Шевкі. Також до складу ради увійшли:

Андрій Пронченко, який став незалежним членом Наглядової Ради;

Ростислав Дюк, якого призначили незалежним членом Наглядової ради;

Андрій Свистун, який отримав статус члена Наглядової Ради;

Владислав Власюк — член Наглядової Ради.

Дмитро Кузьмін, як зазначалося вище, обіймав посаду голови правління Sense Bank. А на посадах членів Правління було затверджено:

Олена Зубченко — заступниця Голови Правління;

Олексій Шклярук — член Правління, головний ризик-менеджер;

Інна Табак — членкиня Правління;

Андрій Соколов — член Правління.

Націоналізація Sense Bank: як усе відбувалося

Національний банк України (НБУ) 20 липня 2023 року запропонував уряду націоналізувати Sense Bank, який був у власності бізнесменів із РФ, що перебувають під санкціями.

Важливо

Був хитрий план: що загрожувало "Сенс Банку", якби не націоналізація

Після початку тимчасового адміністрування з боку Фонду гарантування вкладів уряд України вирішив банк націоналізувати.

Нагадаємо, Фокус уже з'ясовував, що спричинить виведення з ринку Sense Bank, який вважався одним із системно важливих банків в Україні.