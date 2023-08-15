Подготовка домов к зиме: в ноябре вступают новые нормы относительно ОСМД

В августе президент подписал закон об упрощении управления многоквартирными домами. Основные его положения вступают в силу через три месяца. Документ, среди прочего, призван упростить принятие решений для внедрения энергоэффективных программ в домах. Фокус разобрался, что он меняет и поможет ли жильцам подготовить жилье к зиме.

14 июля Рада проголосовала, а в августе президент подписал закон, вносящий изменения в некоторые законы Украины относительно упрощения управления многоквартирными домами. Документ, вступающий в действие в ноябре, в частности позволяет ввести дистанционное голосование участников общего собрания. Об этом пишет Фокус в новой статье "Чтобы и свет, и тепло. Как многоквартирным домам готовиться к зиме и причем тут новый закон".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, процедура принятия решения совладельцами многоквартирного дома осложнена бюрократическими требованиями и является преградой для участия в программах Фонда энергоэффективности.

Принятые проектом изменения в законодательство, в частности, предусматривают:

надлежащее урегулирование процедуры принятия решений в многоквартирном доме с использованием электронных инструментов и электронной цифровой подписи;

упрощение механизма информирования о проведении собрания совладельцев;

отмена требования о нотариально заверенной доверенности относительно текущей деятельности ОСМД и их ассоциации;

устранение пробела законодательства о невозможности представления на государственную регистрацию документов частично в бумажной, а частично в электронной форме.

Новая редакция закона позволяет оповещения и голосования жильцов дома проводить электронным способом

Цифровизация и увеличение голосов для принятия решения: поможет ли новый закон в подготовке к зиме

Главная идея закона — упрощение голосования жильцов дома с использованием электронных инструментов.

"Изменения, которые предложил нам законодатель, помогают урегулировать процедуры принятия решений в многоквартирном доме с использованием электронных инструментов и электронной цифровой подписи для облегчения процесса сбора подписей и охвата письменным опросом совладельцев, которые по разным причинам физически не имеют возможности лично присутствовать на собрании", — подчеркнул Александр Дерека, старший юрист, и.о. руководителя практики строительства и капитальных инвестиций TOTUM LF.

Вместе с тем, закон предусматривает предоставление письменного согласия на получение сообщений электронным способом, добавляет юрист, член правления ОСМД в г. Киеве Дмитрий Левицкий.

Согласно новой редакции закона, решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовали совладельцы, которые вместе имеют более половины общего количества голосов всех совладельцев (кроме случаев, если законом и/или уставом объединения установлено большее количество голосов, необходимое для принятия решения). Уставом объединения может быть установлено другое количество голосов, необходимое для принятия решения по отдельным вопросам. Запрещается устанавливать в уставе объединения количество голосов, необходимое для принятия решения, менее 50% общего количества голосов всех совладельцев и более 75% общего количества голосов всех совладельцев. Таким образом, фактически количество голосов, необходимое для принятия решения, законодатели увеличили.

"На сегодня все решения в ОСМД принимаются более 50% голосов, но некоторые важнейшие — финансовые, если уставом предусмотрено, — двумя третями. Действующий закон имел вилку — 50% или две трети. Новая редакция — сколько голосов определяет исключительно устав в развилке от 50% до 75%. То есть закон, якобы упрощая, поднимает эту планку вообще до 75%", — считает Левицкий.

Новый закон позволяет правлению принимать решения по разрушенному РФ жилью без собрания

Отдельные изменения закона уже вступили в силу. В частности те, что наделяют правление ОСМД чрезвычайными полномочиями на период действия военного положения.

"В этом законе в Заключительных положениях есть определенные нормы специально для военного времени, которые позволяют правлению без решения общего собрания принимать определенные решения по оперативному реагированию на военные вызовы. Правление может самостоятельно принимать решение о реконструкции, ремонте многоквартирного дома, если он поврежден в результате боевых действий", — пояснил Дмитрий Левицкий.

Однако в итоге проект вряд ли поможет ОСМД, например, провести утепление дома перед новым отопительным сезоном. А он, по прогнозу специалистов, может быть еще сложнее.

Новая редакция закона об ОСМД фактически подняла планку необходимого количества голосов для принятия решения до 75% участников собрания, говорит юрист

"Любая подготовка к отопительному сезону связана с финансами. К сожалению, этих средств нет ни у совладельцев многоквартирного дома, ни у управляющих, которые управляют в домах где есть и где нет ОСМД. Потому что большинство средств, которые есть у людей, и которые платят за обслуживание многоквартирного дома, и ОСМД, и управляющие вынуждены использовать на оплату электроэнергии, которая подорожала с 1 июня 2023 года на 80% . Если раньше управляющая компания в Дарницком районе платила около 3 млн в месяц, то сейчас она будет платить 5 млн. То есть все средства, которые были, которые возможно могли использовать на подготовку к отопительному сезону, просто физически их не будет", — убежден основатель "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

Напомним, муниципалитеты уже жалуются Кабинету Министров из-за угрозы остаться зимой без тепла. В частности, подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону 2023/2024 осложняют отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, убытки в результате полномасштабной агрессии Российской Федерации, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения.

Также Фокус писал, что согласно сообщению правительства, ремонт поврежденных после обстрелов энергообъектов идет по плану. Власти ожидают новых атак России по энергетической инфраструктуре, поэтому формируют многоуровневую защиту для энергетических объектов.