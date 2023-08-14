Суммы в платежках все больше: как изменилась стоимость коммуналки

Несмотря на то, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги, цены все же меняются. В Госстате подсчитали, как за год изменилась стоимость коммуналки.

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В Украине продолжают расти цены на коммуналку. Так, за год – с июля 2022 года по июль 2023 – общая стоимость услуг ЖКХ стала больше на 14,7%, свидетельствуют данные Госстата.

По информации госструктуры, больше всего подорожала электроэнергия – сразу на 69,7%. На 10% выросли расценки и на остальные услуги. А именно:

уборка мусора подорожала на 14,3%;

содержание и ремонт жилья – на 10,6%.

Как за год изменилась стоимость коммуналки в Украине Фото: Госстат

Несколько меньший рост зафиксирован на услуги по управлению многоквартирными домами – на 2,7%. А также:

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

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При этом стоимость природного газа осталась на прежнем уровне, а горячая вода и отопление вообще подешевели на 0,2%.

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В Национальном банке считают, что в 2025 году в Украине будет отменен мораторий на рост тарифов на оплату коммунальных услуг. Как сказано в отчете НБУ за июль 2023 года, от моратория откажутся из-за "объективной необходимости". Ожидается, что после этого подорожают: газ, горячая вода и теплоснабжение.

В Нацбанке также предупреждают, что после отмены моратория начнется рост "административной инфляции" на 19%. Поэтому тарифы будут меняться в несколько этапов, что продлится несколько лет и будет сопровождаться предоставлением социальной помощи.

Напомним, 5 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не будут повышать тариф на воду до конца войны. У местных бюджетов есть накопления на сумму в 150 миллиардов гривен, поэтому у них должна быть возможность заняться финансированием водоканалов.

Ранее Фокус также рассказывал, почему в Украине снизится размер субсидий, а число получателей финпомощи станет меньшим. К слову, долги украинцев за коммунальные услуги на конец июня 2023 года составляли более 100 миллиардов гривен.