Суми в платіжках дедалі більші: як змінилася вартість комуналки

Незважаючи на те, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги, ціни все ж змінюються. У Держстаті підрахували, як за рік змінилася вартість комуналки.

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В Україні продовжують зростати ціни на комуналку. Так, за рік — з липня 2022 року по липень 2023-го — загальна вартість послуг ЖКГ стала більшою на 14,7%, свідчать дані Держстату.

За інформацією держструктури, найбільше подорожчала електроенергія — одразу на 69,7%. На 10% зросли розцінки і на інші послуги. А саме:

прибирання сміття подорожчало на 14,3%;

утримання та ремонт житла — на 10,6%.

Як за рік змінилася вартість комуналки в Україні Фото: Держстат

Дещо менше зростання зафіксовано на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 2,7%. А також:

водопостачання — на 0,8%;

каналізація — на 0,7%.

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Водночас вартість природного газу залишилася на колишньому рівні, а гаряча вода та опалення взагалі подешевшали на 0,2%.

Чи підвищать тарифи на комуналку: прогноз Нацбанку

У Національному банку вважають, що 2025 року в Україні буде скасовано мораторій на зростання тарифів на оплату комунальних послуг. Як ідеться у звіті НБУ за липень 2023 року, від мораторію відмовляться через "об'єктивну необхідність". Очікується, що після цього подорожчають: газ, гаряча вода і теплопостачання.

У Нацбанку також попереджають, що після скасування мораторію почнеться зростання "адміністративної інфляції" на 19%. Тому тарифи змінюватимуться в кілька етапів, що триватиме кілька років і супроводжуватиметься наданням соціальної допомоги.

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не підвищуватимуть тариф на воду до кінця війни. Місцеві бюджети мають накопичення на суму в 150 мільярдів гривень, тому в них має бути можливість зайнятися фінансуванням водоканалів.

Раніше Фокус також розповідав, чому в Україні знизиться розмір субсидій, а кількість одержувачів фіндопомоги стане меншою. До слова, борги українців за комунальні послуги на кінець червня 2023 року становили понад 100 мільярдів гривень.