Впервые после отмены зерновой сделки: из одесского порта вышел контейнеровоз с грузом (фото)

По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, это первое судно, вышедшее из одесского порта с 16 июля 2023 года.

Из порта Одесса 16 августа 2023 года вышло первое судно после прекращения зерновой сделки. Контейнеровоз "Joseph Schulte" под флагом Гонконга держит курс на Босфор, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Контейнеровоз был в порту Одессы с 23 февраля 2022 года, сейчас он вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту — более 30 тысяч тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием", — сказано в сообщении министра.

Контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля 2022 года Фото: Александр Кубраков / Facebook Из порта Одессы вышло первое судно после прекращения зернового соглашения Фото: Александр Кубраков / Facebook

По словам Кубракова, по временному морскому коридору для торговых судов в и из портов Одессы будет происходить эвакуация судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российских войск.

"Согласно навигационному поручению ВМС ВСУ №6 временные маршруты движения гражданских судов с 8 августа 2023 года", — сообщил министр.

Он добавил, что этот маршрут был предложен и согласован Украиной с Международной морской организацией (IMO).

"Совет ІМО признает международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает Россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции", — подчеркнул Александр Кубраков.

Напомним, Россия в июле вышла из Черноморской зерновой инициативы. В Минобороны страны заявили, что с 20 июля корабли, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов.

В ответ на это Министерство обороны Украины объявило, что, начиная с 21 июля, все российские суда, которые направляются в акваторию Черного моря в сторону морских портов РФ и временно оккупированных украинских морских портов, будут рассматриваться как корабли, способные перевозить военный груз.

Тем временем, 8 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что убедить Россию снова принимать участие в зерновом соглашении может Бразилия. Он отметил, что хозяин Кремля Владимир Путин может прислушаться к словам президента Лулы.