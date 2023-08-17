Рубль ищет дно. Как и почему стремительно падает курс российской валюты

Курс российской валюты пробил отметку 100 рублей за доллар. Экстренное решение Центробанка резко повысить учетную ставку прошло почти незаметно для финансового рынка. Тенденция девальвации рубля продолжается более года. Ее раскручивает существенное уменьшение притока валюты, вызванное, среди прочего, санкционной политикой Запада в ответ на агрессию против Украины. Фокус разобрался, на что повлияет падение рубля и до какой степени может произойти курсовое пике.

Российская валюта 14 августа упала до минимумов за 16 месяцев: на Московской бирже доллар пересек отметку в 101 рубль, а евро перевалил за 111 рублей. Совет директоров Банка России собрался на экстренное заседание, где принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года с 8,5% до 12% годовых. Повышение ставки произошло внепланово, так как ближайшее заседание, на котором должны были рассматривать денежно-кредитную политику, должно было состояться только 15 сентября.

"Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. Текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%. Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и влияет на динамику курса рубля из-за повышенного спроса импорта. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания", — говорится в сообщении российского регулятора.

В Банке России также отметили, что принятое решение поможет вернуться к инфляции в 4% в 2024 году и ее дальнейшей стабилизации на этом уровне. Последний раз регулятор поднимал ключевую ставку 21 июля — с 7,5% до 8,5%. Однако это не помешало рублю и дальше проседать по отношению к доллару. Фокус выяснил, почему больше года падает российская валюта и имеет ли влияние на жизнь граждан страны-агрессора.

Рублевое пике: почему больше года падает российская валюта

Российская валюта ослабляется по отношению к доллару как минимум с начала года. Так, в январе 2023-го доллар стоил 72,2 рубля, а в августе стремительно приближался к психологической отметке в 100 рублей/долл.

Как менялся курс российского рубля

Рубль стабильно девальвирует больше года, а 14 августа на Московской бирже доллар пересек отметку в 101 рубль Фото: investing.com

"Основной причиной ослабления рубля являются последствия широкомасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, и, соответственно, действие иностранных санкций, которые были введены странами Запада, в первую очередь, США и Европы. К ним присоединились многие страны мира по тем или иным причинам, в частности, из-за опасений применения против них вторичных санкций", — отметил Иван Угляница, эксперт рынка инвестиций.

В частности, продолжил Угляница, на рубль подействовали блокирование значительной части ЗВР России, отсоединение от SWIFT государственных и отдельных частных банков, а также добровольный отказ иностранных банков-контрагентов продолжать отношения с российскими банками. Приток валюты в Россию существенно сократился, в том числе и из-за нервных потуг российских властей вводить контрсанкции.

Блокировка значительной части золотовалютных резервов, отсоединение банков от SWIFT, отказ иностранных банков от взаимодействия с российскими финкомпаниями повлияли на девальвацию рубля

"Санкции и непутевая политика Кремля, направленная на снижение добычи и экспорта нефти, привела к тому, что профицит платежного баланса РФ в первом полугодии 2023 года сократился на 68%, — говорит экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран. — К этому фундаментальному провалу добавился дисбаланс в расчетах за экспорт и импорт в рублях и иностранной валюте".

Эксперт обращает внимание на то, что торговый баланс страны-агрессора в июне был профицитным, экспорт превышал импорт на 4,9 млрд долларов США. Но если посмотреть пристальнее, то окажется, что в расчетах и в долларах, и в евро за экспорт и импорт в первом месяце лета был дефицит 0,174 млрд долларов, а весь профицит был сформирован через расчеты рублями.

Из-за девальвации рубля вырастет стоимость электроники, которую Россия импортирует Фото: Открытие источники

"Именно Путин настаивал на том, чтобы за российский экспорт платили рублями, а теперь получается, что за пределами РФ накопилось много рублей, которые возвращают россиянам. Такое положение дел приводит к созданию дисбалансов на рынках доллар-рубль, евро-рубль. Хоть торговый баланс профицитный, валюты, оказывается, мало", — пояснил Виталий Шапран.

Конечно, на девальвацию рубля существенно повлияли отток капитала и рост бюджетного дефицита на фоне недоступности внешних источников заимствований.

Дорогой импорт, дефицит трудовых мигрантов: на что влияет девальвация рубля

Девальвация рубля влечет за собой рост стоимости импортных товаров, особенно продукции наукоемкого машиностроения.

"Россия очень много импортирует за счет рубля, — отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. — Но наиболее трудоемкие отрасли будут дорогими. Это в первую очередь коснется машиностроительной отрасли, электроники, которых в России нет и в которых она нуждается".

Дефицит комплектующих будет влиять и на производственные возможности самой России, добавляет аналитик. Уже сейчас появляются новости о выходе из строя парка самолетов и невозможности их ремонта. Отсюда рост цен на авиаперелеты. Подорожание импорта в России продолжится даже в условиях укрепления рубля.

"Импортеры вынуждены будут, ожидая ослабления или колебания курса, завышать свой курс продажи, — говорит Андрей Шевчишин, — То есть, если текущий курс 100, бизнесмен, учитывая инфляцию, риски, в цену продажи будет закладывать курс 110. Даже в условиях укрепления рубля стоимость импортных товаров будет повышаться или оставаться на высоких уровнях. Потому что эластичность цены будет низкая. Это не касается товаров, которые быстро оборачиваются с малым оборотом".

Из-за роста курса доллара трудовые мигранты задумались о том, чтобы покинуть Россию

Кроме того, девальвация рубля ударит по заработкам трудовых мигрантов, среди которых немало туркменов, узбеков, армян, белорусов. Поскольку внутри России с ними рассчитываются рублями, их доходы постепенно будут становиться сопоставимыми с зарплатами на родине. Поэтому Россия почувствует проблемы с кадрами, в первую очередь в таких сферах как ритейл, общественное питание, клининг. Собственно, в самой России об этом уже пишут СМИ. Недавно был проведен опрос представителей узбекской диаспоры, согласно результатам которого, 50% респондентов думают о том, чтобы уехать из России из-за роста курса доллара.

Юань, песо, нигерийская найра: спасут ли россиян "дружественные валюты"

Вместе с уменьшением притока в Россию долларов и евро, которые были признаны валютами "недружественных" стран, Кремль начал поощрять расчеты в локальных валютах, в частности, в китайских юанях и индийских рупиях. Однако это решение вряд ли спасет экономику страны-агрессора, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

"С теми локальными валютами практически ничего дальше нельзя сделать, спрос на них незначительный, конвертация дальше практически затруднена или местами и невозможна. К тому же, часто на сами эти валюты давит внутренний спрос, в частности, продолжается ослабление юаня, недавно девальвировала нигерийская найра, еще больше девальвировало аргентинское песо", — отметил Иван Угляница.

Конвертация локальных валют затруднена и местами невозможна, поэтому расчеты в юанях или рупиях не спасут ситуацию, говорят специалисты

Внедрение общей BRICS валюты, обеспеченной золотом или другими металлами, не имеет никаких практических шансов и не успокоит ситуацию с долларом, убежден специалист.

"Глобальный спрос и усиление доллара против ЕМ-валют (валют стран Emerging Markets — Фокус), да и не только ЕМ, а также возможная рецессия или негативные кредитные события глобально будут усиливать давление на рубль, спрос на доллар дополнительно к тому, что вызывает политическая ситуация в самой РФ, а также война", — отметил Угляница.

Цены на нефть и ключевая ставка: удастся ли Кремлю остановить падение курса рубля

В начале вторжения Россия вводила ограничения по движению капитала, в частности, принудительную продажу экспортной выручки, однако впоследствии они были частично ослаблены. Относительно низкая ставка ЦБ РФ не стимулировала удержание курса, говорит Угляница. Кроме того, многим компаниям нефтегазового сектора разрешили не продавать всю валюту, поэтому большая ее часть остается за рубежом, добавил Шевчишин. Как следствие — 100 рублей за доллар. Котировки не откатились и после решения регулятора: сейчас доллар стоит около 97 рублей.

"Повышение ставки — только до 12%, судя по динамике рубля и реакции рынка, этого явно недостаточно. Рынок ждал более высокой ставки и дополнительных ограничений на валютном рынке", — отметил Шевчишин.

Поднятие учетной ставки до 12% недостаточно для существенного укрепления рубля

"Рост учетной ставки ЦБ до 12% должен приостановить девальвацию и закрепить рубль на отметке 100 рублей за доллар. Но долго ли будет эта стабильность — неизвестно, — говорит Виталий Шапран. — Все зависит от эффективности санкций против банков РФ и ее нефтегазовой отрасли".

Вместе с тем, торговля РФ энергетическими ресурсами вряд ли спасет рубль от девальвации.

Хотя мировые цены на нефть сейчас на руку Кремлю, однако это не спасет рубль от девальвации, говорят эксперты

"Динамика цен на нефть сейчас положительная для России. Но расходы существенно преобладают над доходами. Поэтому даже рост нефтегазовых доходов может не сказаться на динамике рубля", — убежден Андрей Шевчишин.

Опрошенные Фокусом эксперты прогнозируют дальнейшую девальвацию рубля — до 120-140 рублей за доллар. Впрочем, и более серьезного падения курса российской валюты исключать не стоит. Ведь российская экономика исчерпала запас прочности, ликвидную часть ЗВР, поэтому финансовый рынок становится более уязвимым к шокам.

"Скорее всего, до конца года мы увидим, как ЦБ РФ не раз повышает ставку и уступает курсовым маяком в сторону другой психологической отметки — 120 рублей за доллар. Также я не исключаю катастрофического сценария в случае неожиданного шока, такого, как бунт Пригожина", — заметил Виталий Шапран.