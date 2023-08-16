Идет к Босфору: первое судно вышло через новый гуманитарный коридор из Одессы, — Зеленский

По словам президента, для Украины принципиально безопасное судоходство в Черном море. В Международной морской организации призвали Россию прекратить угрозы в адрес гражданских судов.

Первое гражданское судно успешно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, покинув Одесский порт и направляется в Босфор. Об этом в среду, 16 августа, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно направляется в Босфор", — сообщил президент.

Согласно заявлению президента, Украина заранее сообщила Международной морской организации о начале функционирования данного коридора. В свою очередь ведомство подтвердило суверенные права Украины в сфере навигации и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции.

"Море должно быть безопасным для всех. Это принципиально для Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность мореплавания — фундаментальные принципы международных отношений", — резюмировал украинский лидер.

Напомним, 10 августа в Военно-морских силах ВС Украины утвердили временные маршруты для коммерческих судов, движущихся из украинских портов.

Напомним также, что в июле Россия прекратила свое участие в Черноморской зерновой инициативе. Заявление было сделано Министерством обороны РФ, согласно которому начиная с 20 июля, корабли, направляющиеся в акваторию Черного моря и следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.