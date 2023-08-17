Некоторым украинцам ежегодно будут выплачивать по 50 тысяч гривен: кто получит деньги (видео)

Речь идет о ежегодной единовременной помощи жителям Львова, которую можно будет потратить на обучение или оздоровление.

Во Львове дети, чьи родители погибли во время войны с россиянами, будут получать ежегодную единовременную помощь. Размер выплат составит 50 тысяч гривен. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Поэтому совместно с депутатами городского совета мы приняли решение установить ежегодную помощь в размере 50 тысяч гривен каждому ребенку до его совершеннолетия. Эти средства они смогут использовать для своего обучения или оздоровления. Такая позиция громады", — рассказал он.

По его словам, выплаты начнут начислять сразу после того, как городские депутаты согласуют соответствующую программу. Заседание городского совета, на котором будут рассматривать этот вопрос, состоится накануне Дня Независимости.

По информации городского управления социальной защиты, физически деньги сможет получить опекун ребенка. По состоянию на 14 августа во Львовской общине проживает 415 несовершеннолетних, которые смогут получить 50 тысяч гривен помощи.

Отметим, что в апреле 2022 года Кабинет министров Украины принял постановление, где говорится об увеличении выплат семьям погибших военных. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, им будут выплачивать по 15 миллионов гривен. При этом выплата начисляется лишь некоторым членам семьи

родителям военного (если они не лишены родительских прав);

вторым супругам;

несовершеннолетним детям;

совершеннолетним от 18 до 23 лет, если они учатся на дневной форме;

совершеннолетним от 18 до 23 лет, если они имеют инвалидность с детства;

иждивенцам — людям, которые ухаживали за военным до совершеннолетия, а потом он начал ухаживать за ними.

Напомним, что 30 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под законом о новых выплатах военным. Кроме выплат в 30 тысяч и 100 тысяч гривен речь идет о росте зарплат для курсантов и инструкторов.