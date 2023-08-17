До 10 часов: свет в Украине могут выключать даже при теплой зиме, — эксперты

По данным экспертов в области энергетики, ситуация с электроснабжением становится все более напряженной, так как Украина готовится к предстоящему периоду отопительного сезона.

Эксперты предупреждают, что даже без новых ракетных ударов со стороны России, зимой стране не избежать энергетических отключений, которые могут продолжаться вплоть до 8-10 часов. Об этом 17 августа сообщает издание UBR со ссылкой на слова эксперта в области энергетики Юрия Корольчука и бывшего министра энергетики Ивана Плачкова.

Сообщается, что энергосистема Украины уже значительно пострадала от последствий ракетных атак России. Восстановительные работы, несмотря на усилия сотрудников "Укрэнерго", позволили восстановить только около 30% работоспособного оборудования. Это создает серьезные вызовы перед страной перед наступающей зимой.

Юрий Корольчук, эксперт в области энергетики, подчеркивает, что даже при прекращении ракетных атак, вероятность отключений в зимний период остается высокой. В случае теплой зимы сценарий отключений может повториться, как и в прошлом году.

"Даже если не будет ударов — все равно будут отключения. Если будет теплая зима — без ударов будет так же, как год назад. В худшем случае отключения могут длиться и по 8, и по 10 часов", — отметил Корольчук.

Иван Плачков, бывший министр энергетики, поддерживает мнение об ожидаемых отключениях. Он отмечает, что даже в случае теплой зимы, вероятность отключений остается высокой.

"Отключения, скорее всего, будут. Причем если зима будет теплой — то это одна ситуация", — отметил Плачков.

Как пишет издание, пока еще рано предсказывать точную продолжительность отключений, но эксперты согласны в том, что подготовка к отопительному сезону должна быть максимально тщательной, чтобы смягчить возможные последствия для населения.

Напомним, 13 августа премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Российская Федерация скорее всего продолжит атаковать энергетическую систему Украины, поэтому сейчас решается вопрос, как защитить ее от вражеских обстрелов.

Напомним также, что в "Укрэнерго" призвали украинцев экономить свет. В компании отметили, что часы пикового потребления — с 16:00 до 23:00, и попросили граждан не перегружать сеть в указанный временной отрезок.