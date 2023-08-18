Льгота на оплату коммунальных услуг: в ПФУ объяснили, кто точно не получит скидку
Льготу назначают, как правило, на 12 месяцев с момента, когда возникает такое право. Однако законодательством предусмотрено, что на субсидию может рассчитывать только часть бытовых потребителей.
В Украине льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предоставляют определенным категориям граждан. В Пенсионном фонде 16 августа 2023 года уточнили, каким требованием нужно отвечать, чтобы получить помощь от государства.
Так, в пресс-службе госструктуры отметили, что право граждан на льготы предусмотрены в постановлении Кабмина Украины №389 от 4 апреля 2015 года.
Льготы можно получить, чтобы оплатить:
- жилье — квартплату, плату за услуги по содержанию домов и сооружений, а также придомовых территорий;
- коммунальные услуги — водоснабжение холодной и горячей воды, водовод, тепло- и электроснабжение, "голубое топливо", централизованное отопление, вывоз мусора;
- топливо и сжиженный газ.
В 2023 году, как сообщают в Пенсионном фонде, льготы предоставляются в случае, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за полгода до того, как он обратился за помощью, не превышал величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу — 3,76 тысячи гривен.
Льготу назначают, как правило, на 12 месяцев с месяца, когда возникает такое право.
В ПФУ добавили, что для получения льготы следует обратиться в органы Пенсионного фонда дистанционно и подать необходимые документы через личный кабинет на портале е-услуг Фонда.
При этом подавать заявки можно только если есть сведения в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы на коммунальные услуги.
Как оформить льготу на оплату услуг ЖКХ
Последовательность действий на сайте ПФ. Она состоит из девяти шагов.
- Для начала нужно сделать сканкопии всех документов (выписку из акта МСЭК о группе инвалидности, заключение врачебно-консультативной комиссии соответствующего образца и т.д.).
- Окрыть веб-портал Пенсионного фонда и авторизоваться, используя электронную цифровую подпись.
- На панели слева выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и согласиться на получение информации дистанционно.
- Выбрать раздел для подачи заявления.
- Для внесения данных о заявителе на льготу ("Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы"), заполнить соответствующие пункты анкеты — ФИО, дата рождения, идентификационный код.
- Загрузить скан-копии соответствующих документов, подтвердить, что вы согласны на обработку персональных данных и сформировать заявление.
- Кликнуть на пункт "Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа" и заполнить заявление о предоставлении льготы. При этом указываются паспортные данные, основания для оформления льготы, адрес и др.
- Сообщить детали относительно получения услуг ЖКХ, информацию о доходах и расходах, о жителях домохозяйства.
- Проверить данные и сформировать заявление.
Напомним, в начале августа 2023 года Фокус уже рассказывал о том, кого из украинцев могут лишить жилищных субсидий. Таким гражданам нужно подавать новое заявление на оформление социальных выплат.