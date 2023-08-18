Льгота на оплату коммунальных услуг: в ПФУ объяснили, кто точно не получит скидку

Льготу назначают, как правило, на 12 месяцев с момента, когда возникает такое право. Однако законодательством предусмотрено, что на субсидию может рассчитывать только часть бытовых потребителей.

В Украине льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предоставляют определенным категориям граждан. В Пенсионном фонде 16 августа 2023 года уточнили, каким требованием нужно отвечать, чтобы получить помощь от государства.

Так, в пресс-службе госструктуры отметили, что право граждан на льготы предусмотрены в постановлении Кабмина Украины №389 от 4 апреля 2015 года.

Льготы можно получить, чтобы оплатить:

жилье — квартплату, плату за услуги по содержанию домов и сооружений, а также придомовых территорий;

коммунальные услуги — водоснабжение холодной и горячей воды, водовод, тепло- и электроснабжение, "голубое топливо", централизованное отопление, вывоз мусора;

топливо и сжиженный газ.

В 2023 году, как сообщают в Пенсионном фонде, льготы предоставляются в случае, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за полгода до того, как он обратился за помощью, не превышал величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу — 3,76 тысячи гривен.

Льготу назначают, как правило, на 12 месяцев с месяца, когда возникает такое право.

В ПФУ добавили, что для получения льготы следует обратиться в органы Пенсионного фонда дистанционно и подать необходимые документы через личный кабинет на портале е-услуг Фонда.

При этом подавать заявки можно только если есть сведения в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы на коммунальные услуги.

Как оформить льготу на оплату услуг ЖКХ

Последовательность действий на сайте ПФ. Она состоит из девяти шагов.

Для начала нужно сделать сканкопии всех документов (выписку из акта МСЭК о группе инвалидности, заключение врачебно-консультативной комиссии соответствующего образца и т.д.).

Окрыть веб-портал Пенсионного фонда и авторизоваться, используя электронную цифровую подпись.

На панели слева выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и согласиться на получение информации дистанционно.

Выбрать раздел для подачи заявления.

Для внесения данных о заявителе на льготу ("Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы"), заполнить соответствующие пункты анкеты — ФИО, дата рождения, идентификационный код.

Загрузить скан-копии соответствующих документов, подтвердить, что вы согласны на обработку персональных данных и сформировать заявление.

Кликнуть на пункт "Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа" и заполнить заявление о предоставлении льготы. При этом указываются паспортные данные, основания для оформления льготы, адрес и др.

Сообщить детали относительно получения услуг ЖКХ, информацию о доходах и расходах, о жителях домохозяйства.

Проверить данные и сформировать заявление.

Напомним, в начале августа 2023 года Фокус уже рассказывал о том, кого из украинцев могут лишить жилищных субсидий. Таким гражданам нужно подавать новое заявление на оформление социальных выплат.