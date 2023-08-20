На месте и не наличкой: в Киеве запустили онлайн оплату штрафов за безбилетный проезд

В транспорте "Киевпастранса" появилась новая функция для уплаты штрафа за безбилетный проезд. Фокус рассказывает, как ею воспользоваться.

В Киеве у жителей и гостей города появилась возможность по-новому оплачивать штрафы за проезд без билета в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что на всех маршрутах коммунального транспорта заработала онлайн-система оплаты штрафов. В автобусах, трамваях и троллейбусах теперь появятся информационные плакаты с реквизитами, при помощи которых можно заплатить за безбилетный проезд. Также на плакатах будут размещены QR-коды, с помощью которых штраф можно будет оплатить в несколько кликов.

В КГГА говорят, что в графе "Назначение платежа" пассажиру-безбилетнику нужно обязательно указать номер квитанции, а оплату за штраф нужно проводить в присутствии контролера. Сейчас штраф за безбилетный проезд по Украине составляет двадцатикратный размер от стоимости проезда.

Отметим, что ранее платить штраф за безбилетный проезд в Киеве оплачивался контролеру наличкой, а онлайн оплата была недоступной.

Сейчас штраф за безбилетный проезд по Украине составляет двадцатикратный размер от стоимости проезда.

К слову 18 июля в КГГА рассказали, станет ли проезд в общественном транспорте бесплатным. Как объяснил глава Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, почти половина пассажиров, которые пользуются общественным транспортом столицы — льготники.

Также напомним, 15 августа глава департамента транспортной инфраструктуры КГГА заявил в интервью, что власти планируют повысить цену на проезд в общественном транспорте до 30 гривен. Он объяснил, что это позволит заменить маршрутки на троллейбусы с автономным ходом.

Но уже 17 числа в пресс-службе департамента транспортной инфраструктуры КГГА опровергли слова начальника ведомства заявив, что тариф на проезд в общественном транспорте столицы останется без изменений до отмены военного положения.