Компенсация за разрушенное жилье: какие суммы получают украинцы

В пресс-службе Министерства восстановления рассказали, как активно украинцы подают заявки на получение компенсации за разрушенное жилье и какие суммы выплачивают гражданам.

Украинцы продолжают присылать заявки на получение компенсации за уничтоженное жилье в рамках программы "єВідновлення". Сейчас комиссии уже обработали четверть поданных заявок на общую сумму более 700 миллионов гривен. Об этом сообщил министр общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его информации, граждане сейчас подали 2 тысячи таких заявлений. Таким образом одобрили около 500 заявок, а за каждое уничтоженное жилье пострадавшие получат в среднем около 1,4 миллиона гривен.

В то же время чиновник подчеркнул, что комиссии, которые обрабатывают заявки от граждан, должны работать активнее, чтобы люди быстрее получали компенсации.

"Количество заявок и выплаченных средств могло бы быть выше. Поэтому просим власти активнее работать в комиссиях", — сказал он.

Как получить компенсацию за уничтоженное жилье

Компенсация предоставляется при условии, что жилье:

разрушенное из-за боевых действий после 24 февраля 2022-го;

размещено на территории, которая не была оккупирована до широкомасштабного вторжения и где не ведутся активные боевые действия;

не подлежит восстановлению;

имеет единственного собственника (скоро расширят на жилье, имеющее нескольких собственников).

На этом этапе компенсация предусмотрена только в форме электронного сертификата.

Как самостоятельно посчитать размер компенсации

На платформе "Поверни своє" с недавних пор работает специальный калькулятор, воспользовавшись которым граждане узнают, какую сумму им компенсирует государство за разрушенное во время войны жилье.

Для того, чтобы узнать сумму, нужно выбрать тип уничтоженной недвижимости (квартира или частный дом) и указать самые важные параметры недвижимости:

регион;

площадь жилья;

период строительства;

количество комнат.

Заметим, что компенсация предоставляется на жилье, которое разрушили российские оккупанты во время широкомасштабного наступления на Украину. Как рассказал Фокусу 8 августа экономист Александр Хмелевский, сумма, указанная в сертификате, является фиксированной, тогда как стоимость строительства со временем будет расти. Поэтому вряд ли все, кто претендует на компенсацию, смогут покрыть убытки за счет государства.

Напомним также, что 9 сентября 2022 года издание Zeit.de сообщило, что Украина планирует получить от РФ 300 млрд долларов компенсации за ущерб, полученный во время большого вторжения армии агрессора.