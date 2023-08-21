Любят картофель и соль, но игнорируют сыр: как питаются украинцы в 2023 году

Фокус рассказывает, что любят есть украинцы в 2023 году и почему минимально тратятся на продукты питания.

Среднестатистический украинец тратит на продукты питания всего лишь 98 евро в месяц. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании Picodi, пишет Фокус в своей новой статье "А зарплату — на еду. Сколько тратят на продукты украинцы, а сколько — европейцы".

Удивляться таким низким тратам не стоит. Так, по мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, украинцы мало тратят на еду, поскольку большинство граждан ест очень сильно не по нормам. Простыми словами — недоедают.

"Есть такая зависимость: чем беднее население, тем больше оно потребляет картофеля и хлеба, и тем меньше мяса, овощей и фруктов. И цифры потребления только подтверждают нашу бедность. Например, рациональная норма мяса составляет 90 кг в год, мы до войны потребляли 68 кг, сейчас — 64 кило. Рациональная норма фруктов — 100 кг в год, мы потребляем не более 80. Украинцы по сравнению с европейцами едят очень мало ягод и орехов, у нас низкое потребление молочной продукции", — рассказал эксперт Фокусу.

При этом, по данным еще одного исследования, которое проводилось два года назад, украинцы по потреблению сыра отстают от европейцев в четыре раза. Так, средний украинец употребляет 4,66 кг сыра в год, тогда как в Европе этот показатель составляет 18,3 кг, в США — 17,48 кг, Канаде — 14,41 кг, Австралии — 11,78, Аргентине — 9,6 кг. В течение полномасштабной войны подобные исследования не проводились, но, эксперты уверены, что за это время ситуация могла только ухудшиться.

"Это связано не с особенностями нашей национальной кухни, а, прежде всего, с очень низкими доходами наших граждан", — говорит Олег Пендзин.

Зато украинцы любят картофель, хлеб и сахар, а потребление соли вообще бьет рекорды. Если нормой считается 3-3,5 кило в год на человека, то украинский показатель — 15 кило. Но на "любовь" к соли влияют особенности ментальные и традиционные. Дело в том, как объясняет Пендзин, украинцы делают очень много закруток и консервации и, опять-таки, снижают пищевые расходы в течение осени-зимы-весны — до момента нового урожая овощей.

Напомним, в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022, как свидетельствуют последние данные Госстата, больше всего подорожали яйца – на 56,4%. Второе место по подорожанию занимают фрукты, которые этим летом прибавили в цене на 25%.