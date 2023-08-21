Пенсии в Украине: сколько будут получать украинцы после следующей индексации

Средний размер выплат по состоянию на 2023 год составляет 5311 гривен, но в ближайшее время к этой сумме прибавится еще минимум 16%.

В Украине даже несмотря на войну планируют в ближайшее время увеличить сумму выплат для пенсионеров. Об этом сообщил народный депутат фракции партии "Слуга народа" Александр Качура, передает пресс-служба Верховной Рады 18 августа.

По его словам, правительству удалось в 2023 году провести индексацию выплат и это продолжится в будущем согласно требованиям действующего законодательства.

"Сейчас средняя пенсия по Украине составляет около 5311 грн. В следующем году должно прибавиться еще 16%. Понятно, что сейчас очень мощные инфляционные процессы, идет война, и мы не знаем, что будет с экономикой весной следующего года. Но государство должно находить возможность выполнять свои обязательства перед людьми и поддерживать на уровне, предусмотренном законом. В этом вопросе должна объединиться оппозиция и власть", — говорится в сообщении.

При этом, Александр Качура отметила, что в Украине нужно будет изменить подход к тому как начисляются выплаты. В частности речь идет о том, чтобы подтянуть сумму выплат к реальному прожиточному минимуму.

Более того, нужно в целом пересмотреть вопрос формирования того самого прожиточного минимума.

"Потому что при прожиточном минимуме 9435 грн пенсия не отвечает реальным потребностям. Однако государство выполняет те обязательства, которые есть сейчас", — продолжил Александр Качура.

Напомним, что украинцы, которым не хватает стажа для выхода на пенсию по возрасту, могут его докупить, если заключат договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ). Взносы есть ежемесячные в размере 22% от минимальной зарплаты (в 2023 году — это 1 474 грн), и разовые (годовой взнос в 2023 году — 34 320 грн).