Субсидии переселенцам: украинцам объяснили, как получить льготу после переезда

Субсидия предоставляется украинцам, которым трудно платить самостоятельно коммунальные услуги из-за различных жизненных обстоятельств. Фокус объясняет, имеют ли право на льготу переселенцы в 2023 году.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут рассчитывать на получение жилищной субсидии на отопительный сезон 2023/2024. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

По информации ведомства, внутренне перемещенные лица без регистрации, но с фактическим проживанием в жилом помещении без договора аренды, могут получать субсидию.

"В таком случае к заявлению о назначении субсидии необходимо приложить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица)", — говорится в сообщении.

Чтобы получить субсидию, переселенцам нужно обращаться в один из госорганов:

к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;

в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

в сервисный центр Пенсионного фонда.

Также жилищную субсидию можно оформить онлайн, если воспользоваться следующими сервисами:

порталом Дія;

веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

мобильным приложением ПФУ.

Для оформления льготы нужно собрать некоторые документы. А именно:

заявление о назначении субсидии;

декларацию о доходах и расходах, в которой, в частности, декларируется состав домохозяйства;

паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);

справку о ВПЛ.

Субсидия при покупке мотоцикла: есть ли проблемы

В начале августа в Пенсионном фонде объяснили, стоит ли рассчитывать на субсидию гражданину, который приобрел мотоцикл за 21 тысячу гривен (560 долларов).

В госструктуре объяснили, что стоимость мотоцикла не превышает четырех минимальных зарплат, установленной Правительством на 2023 год. В частности минимальная заработная плата в 2023 году — 6 700 гривен, тогда четыре зарплаты — 26 800 грн. Итак, поскольку мотоцикл стоит меньше, то субсидия сохранится.

Как следует из объяснения, если приобрести более дорогое транспортное средство — например, Honda XR 2022 за 2700 долл. — то субсидию должны были бы отменить.

Напомним, что с 2023 года в Украине ввели усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий. Службы будут проводить три этапа проверки. Во время обращения за помощью, ее получения, а также после соответствующих выплат.