Киевляне получат выплаты по случаю Дня Независимости: кто получит деньги

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в целом материальную поддержку окажут 280 тысячам жителей столицы, в том числе — вынужденным переселенцам, которые сейчас проживают в городе.

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В Киеве городские власти выплатят около 130 миллионов гривен одноразовой помощи социально незащищенным жителям города в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам", сообщил 21 августа мэр столицы Виталий Кличко.

"Киев заботится о социально уязвимых и незащищенных категориях жителей города", — подчеркнул он.

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Некоторым украинцам выплатят новую финансовую помощь: кто может рассчитывать

В целом финансовую поддержку окажут 280 тысячам жителей столицы. Размер выплат колеблется от 400 до 950 гривен . Помощь начислят и внутренним переселенцам, которые из-за войны переехали в Киев

Кому выплатят деньги:

людям с инвалидностью I, II и III групп;

людям, которые получают пособие на детей с тяжелыми заболеваниями;

детям-сиротам;

Праведникам Бабьего Яра;

репрессированным, которых в дальнейшем реабилитировали;

представителям народного ополчения, которые обороняли Киев с июля по сентябрь 1941 года;

родителям и матерям погибших в мирное время военнослужащих срочной службы;

неработающим пенсионерам, если их пенсия не превышает 2,5 прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность.

Какие надбавки к пенсиям получат украинцы в августе 2023 года

Несмотря на то, что до конца 2023 года пенсия у украинцев больше не будет повышаться, некоторые граждане могут рассчитывать на единоразовую доплату в сумме от 450 до 3,1 тысяч гривен. Эти деньги предусмотрены для:

ветеранов войны;

инвалидов войны;

жертв нацистских репрессий;

пострадавших участники Революции Достоинства и других.

Напомним, что в апреле 2023 года в Киеве учредили стипендию городского головы, которую будут предоставлять выдающимся столичным деятелям физической культуры и спорта, достигшим 60-летнего возраста. Размер стипендии будет равен двум прожиточным минимумам на одного трудоспособного человека.

Ранее Фокус рассказывал, что с августа повышенную пенсию получают граждане, которым в июле 2023 года провели индексацию. В частности, примерно на 422,51 грн больше получат ученые, на 1046,70 гривен государственные служащие, на 1450,98 гривен — народные депутаты.