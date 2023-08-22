Украинцы смогут увеличить размер своих пенсий на 50%: как это сделать

В одном из законов Украины есть пункт, который позволяет увеличить сумму пенсионных выплат. Для этого украинцам нужно будет поработать больше, чем положено.

Украинские пенсионеры могут увеличить свой доход в половину, если выполнить некоторые действия по законодательству. Об этом сказано в 29-й статье Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Отмечается, что граждане Украины могут получать выплаты на 50% больше, если выйдут на заслуженный отдых позже, чем положено. То есть, если в 60 лет продолжить работу и отложить пенсию до 65 лет и 7 месяцев, тогда сумма выплат может быть увеличена в половину.

Работает это по следующей схеме. Если гражданин самостоятельно принял решение отсрочить свой выход на пенсию, тогда его выплаты ставятся на определенный процент, а именно:

период до 5 лет — каждый месяц без пенсионных выплат увеличивает будущую сумму на 0,5%;

период от 5 лет — каждый месяц без пенсионных выплат увеличивает будущую сумму на 0,75%.

То есть, если подождать 5 лет и 7 месяцев и украинцу положена сумма в размере 5 тысяч гривен, тогда размер пенсии составит 7,5 тысяч.

Стоит отметить, что после крайней индексации средний размер пенсионных выплат в Украине составил 5 311,44 грн.

Напомним, в ПФУ рассказали, как происходит назначение пенсии и засчитают ли в полный стаж неполный месяц работы. Кроме этого, в Фонде объяснили, кто из пенсионеров, достигших возраста 70 лет, имеют право на получение дополнительных 300 гривен к пенсии.

Также Фокус сообщал, что некоторые украинцы могут выйти раньше на пенсию. Размер досрочной пенсии зависит от количества страхового стажа и заработной платы, с которой платили страховые взносы.