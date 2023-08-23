Обмен активами: Россия хочет вернуть замороженные 100 миллиардов рублей, — росСМИ

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, на сегодняшний день в других странах заблокированы активы более 3,5 млн граждан РФ на общую сумму около 1,5 трлн рублей.

Россия хочет устроить обмен замороженными активами, чтобы вернуть в свое распоряжение 100 млрд рублей. Об этом пишет издание "РБК".

По словам журналистов, правительство и Центральный банк РФ собираются запустить процедуру обмена заблокированными активами. Об этом заявил во время заседания с участием главы Кремля Владимира Путина министра финансов России Антон Силуанов. В рамках процедуры, как сообщается, Россия разморозит некоторую часть иностранных активов. Это должно помочь российскому правительству вернуть 100 миллиардов рублей на начальном этапе.

Как рассказал Силуанов, на сегодняшний день в других странах заблокированы активы более 3,5 млн граждан РФ на общую сумму около 1,5 трлн рублей.

"Мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа "С"", — сказал он.

Сообщается, что Кабинет министром и Центральный банк России подготовили соответствующий проект указа. Силуанов не уточнил, согласны ли на такой обмен на Западе. Также неизвестно, как именно предполагается настроить работу механизма.

Журналисты отметили, что счета типа "С" открывают в РФ иностранным инвесторам — на них можно зачислить только рубли.

Напомним, что 11 августа сообщалось, что США ввели новые санкции против российских миллиардеров. Российский союз промышленников и предпринимателей, который способствует импортозамещению в РФ и занимается технологическим сектором экономики, также оказался в санкционном списке.

Также 21 августа стало известно, что хакеры взломали личные данные председателя Госдумы РФ Александра Бабакова. По словам расследователей, российский чиновник массово продвигает пропаганду в мир и занимается коррупционными делами.