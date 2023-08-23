Валюта на осень: чего ожидать от курса гривны в сентябре-ноябре 2023 года

В течение 2023 года курсу гривны удалось избежать серьезных колебаний, но эксперты предупреждают о возможном ослаблении национальной валюты. О каком новом уровне курса идет речь?

Всплески курсовых колебаний в 2022 году на наличном валютном рынке Украины достигали отметки 42,8 грн/долл. в сентябре и 40,6 грн/долл. на конец декабря 2022 года. Но в 2023 году гривна на наличном укрепляется — это влияние международной помощи и мер, осуществленных Нацбанком для пополнения запасов валюты банковских касс. В итоге с начала года гривна укрепилась с 40,7 грн/долл. в январе до 37,5 грн в августе 2023 года. Об этом пишет Фокус в статье "Гривне — 27 лет. Взлеты и падения курса национальной валюты с 1996 года по сей день".

Экономист Виталий Шапран назвал несколько факторов, позволивших избегать скачков курса в течение января-августа 2023 года. "Граждане возвращаются в Украину с не пустыми карманами. Это влияет на наличный рынок. Плюс у нас уменьшилось количество потребителей примерно на 7 млн граждан, которые выехали за пределы страны, а объемы рынка остались примерно те же. Межбанк же функционирует в режиме фиксированного курса, как такового рыночного безналичного курса нет", — говорит эксперт.

"Ключевое объяснение — большие поступления международной финансовой помощи, которую НБУ использует для компенсации любых дефицитов на межбанковском рынке. Соответственно, постепенно наполняется валютой и наличный рынок. Также длительный период стабильного официального курса и рост резервов НБУ сформировали убеждение населения и бизнеса, что НБУ имеет все возможности контролировать рынок, и резкая девальвация гривны не произойдет", — говорит Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, в этом году возможна ситуация, когда наличный курс начнет существенно отрываться от официального курса, и затем НБУ может принять решение об изменении официального курса. Возможным уровнем нового официального курса опрошенные Фокусом эксперты называют 40-42 грн за долл. "Наличный курс будет находиться в фарватере межбанковского. Но сейчас деятельность коммерческих обменников ограничена, перетоки ограничены, и основные купли-продажи идут через банки. Сейчас мы видим, что спрос на валюту начал расти. Это одна из предпосылок для пересмотра официального курса. Спрос увеличивается, интервенции (продажа валюты Нацбанком) растут, падает экспорт, есть проблемы с отгрузкой зерновых, разрушением портовой инфраструктуры, это все влияет на курс", — отмечает Андрей Шевчишин.

В конце 2023 года возможны курсовые колебания в сторону девальвации курса гривны, говорят эксперты Фото: Pexels

Аналитик Иван Угляница обращает внимание на ситуацию на международных рынках, которая в определенной степени тоже влияет на курс гривны.

"В этом году, а фактически с октября 2022-го, произошло определенное успокоение рынков глобально, доллар немного ослаб ситуативно, в том числе, после интервенций Банка Англии и Банка Японии, которые спасали свои ситуации, что перевернуло ситуацию с октября прошлого года до сих пор в сторону больше спроса на риск. Аналогично это снизило спрос на доллар и в Украине. Это, как по мне, ключевой фактор. Но, опять-таки, думаю, что эта ситуация уже заканчивается, и мы где-то накануне нового скачка спроса на доллар глобально, и у нас такой спрос тоже вырастет", — говорит Иван Угляница.

По его мнению, НБУ может пойти на изменение официального курса. "Трудно сказать за официальный курс, поскольку это политическое решение. Возможно, если ситуация глобально ухудшится и будет большой спрос на доллар глобально, и спрос тогда сильно возрастет и у нас, тогда, возможно, НБУ прибегнет к перемещению официального курса где-то, скажем в район 40-42 гривен за доллар", — отмечает эксперт.

Если официальный курс будет на уровне, например, 41 грн/долл., то в обменниках наличный курс будет колебаться в пределах 42-43 грн/доллар, говорят эксперты. То есть, вполне вероятна девальвация курса гривны в конце 2023 года до новых уровней за пределами отметки 40 грн за доллар.

Ранее Фокус писал, что Центр экономической стратегии (ЦЭС) опросил неправительственные организации относительно возможного курса гривны к доллару. Согласно результатам опроса, ожидаемый курс гривны к доллару составит 36,8 грн/долл.

Также Фокус писал, что большой дефицит валюты в Украине покрывается за счет интервенций НБУ из резервов. Между тем, значительным давлением на курс гривны в Украине является снижение экспортных доходов, вызванное блокированием портов и ограничением экспорта в соседние западные страны.