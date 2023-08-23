Страховщики повысили тарифы для танкеров с российской нефтью в Черном море, – Reuters

По данным издания, военные действия в акваториях российских и украинских черноморских портов активизировались после одностороннего выхода России по "Черноморской зерновой инициативе" в середине июля.

Фрахтователям судов, оперирующим в портах Черного моря России, было объявлено о повышении дополнительных платежей, которые известны как премии за работу в районе военных конфликтов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех трейдеров.

После полномасштабного вторжения России в Украину страховые компании решили включить дополнительную премию за риск работы в районе военного конфликта в общую стоимость страхования танкеров, оперирующих в портах Черного моря России. Однако фактические военные действия в акваториях черноморских портов обеих стран стали более активными после одностороннего выхода России из "Черноморской инициативы" в середине июля.

Недавно Россия заявила о нескольких атаках, произошедших в ее черноморских портах. В соответствии с информацией от трейдеров, эти атаки не оказали влияния на процесс загрузки нефти из российских черноморских портов. Тем не менее, уровень риска увеличивается.

Вследствие этой ситуации, премия за риск работы в зоне военного конфликта была повышена с примерно 1% стоимости груза до примерно 1,20-1,25%. Это увеличение означает, что каждый рейс будет стоить на $200 тысяч за один танкер типа Suezmax (способен перевозить от 120 до 200 тысяч тонн груза) дороже, если российская нефть поставляется в Индию. В результате увеличения этой премии ее общая сумма составит около $1 миллион.

Трейдеры добавили, что повышение касается в основном грузов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты, тогда как премия за грузы казахстанского происхождения, также экспортируемые через российские порты, остается на уровне около 1%.

Напомним, по данным СМИ, 4 августа Служба безопасности и Вооруженные силы провели совместную операцию в бухте Новороссийска, в результате которой морской дрон повредил российский десантный корабль "Оленегорский горняк". Источник сообщил журналистам, что надводный дрон был начинен 450 килограммами тротила. В Минобороны РФ заявили об успешном отражении атаки, хотя в соцсетях подтверждали затопление одного из отсеков БДК.

4 августа был обнародован спутниковый снимок, на котором можно увидеть пятно в воде от возможной утечки нефти из поврежденного корабля.