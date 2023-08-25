Штрафы для предпринимателей: как украинцев будут наказывать с 1 октября

Предприниматели могут не бояться штрафов за нарушения, если они были совершены до осени 2023 года. Но для некоторых ФЛП все же предусмотрены санкции.

С 1 августа 2023 года в Украине действуют изменения в Налоговый кодекс. Так, парламентарии поддержали инициативу отменить льготное налогообложение, которым пользовались предприниматели с начала войны, а также возобновили налоговые проверки. В Главном управлении Государственной налоговой службы в Черкасской области объяснили, как будут проверять работу предпринимателей с кассовыми аппаратами.

Так, речь идет о вступлении изменений к закону Украины №3219, в частности об обязанности субъектов хозяйствования применять в своей работе регистраторы расчетных операций. С 1 октября также возобновится ответственность за нарушение норм этого закона.

Но в рамках нового законодательства ответственность за нарушение норм смягчилась, поэтому и размеры штрафов стали ниже:

за нарушение, совершенное впервые, будут штрафовать на 25% от стоимости проданных товаров работ и услуг с нарушением;

за повторное нарушение размер штрафа составит 50% от стоимости проданных с нарушением товаров.

Ранее штрафы предлагали установить на уровне 100% и 150% соответственно.

В госструктуре рассказали, что плательщикам разрешается пользоваться классическими или программными регистраторами расчетных операций.

При этом за нарушения, которые произошли с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023, ответственность с предпринимателей снимается. Исключение есть только для торгующих субъектов, которые:

торгуют подакцизными товарами;

осуществляют деятельность по покупке/продаже иностранной валюты;

занимаются деятельностью в области организации и проведения азартных игр.

Отметим, что 7 августа налоговики объяснили, что некоторых предпринимателей не будут наказывать за нарушение использования РРО/ПРРО. В частности, если они зарегистрированы на территориях, где ведутся боевые действия — перечень таких регионов формируется Минреинтеграции.

Также Фокус уже рассказывал подробно об особенностях налоговых новаций, которые начинают действовать с августа 2023 года. По словам экспертов предприниматель, который в 2023 году перешел с единого налога на общую систему, может вернуться к предыдущей системе, но для этого понадобится пройти специальную процедуру.