Больше крафтовых вин: в Украине решили стимулировать виноделие

Верховная Рада приняла законопроект № 9030, нацеленный, в частности, на упрощение деятельности малых производств винодельческой продукции. В профильных ассоциациях Фокусу рассказали, что приветствуют заложенные в нем нововведения. Однако отмечают, что проект закона не решает всех проблем, которые за долгие годы накопились в отрасли.

Принятый парламентом в августе законопроект №9030 предлагает отменить требование получения малыми производствами винодельческой продукции лицензии на осуществление деятельности по производству алкогольных напитков. Об этом пишет Фокус в новой статье "Винная карта Украины. Что происходит с виноделием и почему цены на алкоголь вырастут".

Таким образом, после вступления в силу проекта закона, малым производствам винодельческой продукции достаточно будет подать декларацию о начале производства алкогольных напитков и быть включенным в соответствующий реестр. Кроме того, проголосованная инициатива предусматривает следующие изменения для отрасли:

предоставить право малым производствам винодельческой продукции закупать сырье (виноград, плоды, ягоды, мед) украинского происхождения;

разрешить разлив вина в металлические банки из пищевого алюминия, а также кеги из алюминия и нержавеющей стали;

заменить ежемесячную отчетность на ежегодную;

предусмотреть штраф за непредставление или несвоевременное представление отчета или представление отчета с недостоверными сведениями об объемах производства и/или оборота (в том числе импорта и экспорта) алкогольных напитков — в размере 1020 гривен.

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"То, что государство именно сейчас обращает внимание на винодельческую отрасль, как ветвь сельского хозяйства Украины, имеет огромное значение. Ведь все предыдущие годы виноделы страны, особенно малые, не могли добиться такого внимания и рассмотрения важных для отрасли вопросов", — говорит Наталья Благополучная, президент Всеукраинской ассоциации виноделов и сомелье.

Профильные ассоциации считают, что дерегуляция будет способствовать увеличению количества виноделов и ассортимента вин в Украине Фото: pexels.com

Все законопроекты, которые упрощают бюрократические моменты по получению различных разрешений, справок, лицензий, помогают работать виноделам Украины, добавила она.

"Чем больше будет винодельческих предприятий, тем сильнее будет конкуренция. Она будет заставлять делать новинки, свои уникальные купажи вин, чтобы пользоваться большим спросом потребителя. Это приведет к развитию и насаждению большего разнообразия сортов в разных регионах", — отметил председатель союза Укрсадвинпром Владимир Печко.

Основная новация инициативы — разрешение малым производствам винодельческой продукции осуществлять розничную торговлю алкоголем без добавления спирта без получения лицензии на розничную торговлю, а если они используют исключительно собственное сырье, то даже оптовая торговля разрешена без соответствующей лицензии, отметил адвокат ЮК RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов.

Еще одно важное послабление — разрешение работать с закупленным сырьем.

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"Многие новые винодельческие предприятия делают вино, но не имеют собственных виноградников. Они сажают виноградники, но проходят три — пять лет, пока они начинают плодоносить. Классно, когда тебе дают возможность покупать уже, а ты параллельно можешь сажать виноградники и со временем будешь делать вино из своего винограда", — отмечает Печко.

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Законопроект не закроет все проблемы отрасли, говорит Наталья Благополучная. Она напомнила, что нужно привести к требованиям ЕС "Закон о винограде и вине", а именно:

изменить классификацию вин по качеству, ввести понятие не только вина географического указания, но и КНП (контролируемого названия по происхождению);

запатентовать новые названия для заимствованных на сегодня названий вин и других напитков (шампанское, коньяк, херес, кагор и др.);

сделать четкое районирование сортов винограда по терруару (типам почв и климата);

осуществить шаги по реальному реестру виноградников Украины и др.

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Открытие рынка земли для юридических лиц даст толчок для развития виноделия в Украине Фото: pexels.com

"Виноградарство — это многолетнее насаждение, на 50 — 70 лет, — объясняет винодел Иван Плачков. — А где сейчас винодел может взять землю на 50 лет? У государства в аренду? Все роздано. Покупать паи? Люди не продают паи особо. Арендаторы, которые владеют паями, могут на 7 — 10 — 15 лет дать. А виноделам какой смысл брать на столько в аренду, когда виноград начинает давать плоды только через 4 года после посадки?".

Опрошенные Фокусом представители Ассоциаций обратили внимание на необходимость контроля со стороны государства за отраслью и введения кадастра виноградников.

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"Мы не знаем, где и сколько у нас виноградников, какие сорта. В законопроекте о винограде и продуктах виноградарства, принятом в І чтении, вынесен именно вопрос реестров. Если мы будем знать, какие винограды у нас есть, какие объемы, сколько и кем выращивается, это поможет наладить систему контроля за качеством, не будет шансов что-то не то налить в вино", — отметил Владимир Печко.

Напомним, минимальные розничные цены на алкоголь, кроме некоторых вин, правительство не поднимало с 2018 года. Производители спиртного обращались в Министерство экономического развития с соответствующим ходатайством об их актуализации. Однако принятию соответствующего проекта помешала война.

Также Фокус писал, что на цены на алкоголь влияет и повышение тарифов на электроэнергию с июля. Но в Раде заверили, что украинцам можно не бояться нового повышения тарифов на свет и подорожания других энергоресурсов до конца 2023-го.