Дадут ли субсидию, если есть рассрочка: в Пенсионном фонде объяснили нюансы

Украинцы, которым финансово тяжело оплачивать все счета за коммунальные услуги, могут обратиться за помощью к государству и получить жилищную субсидию. Однако для этого нужно выполнить несколько условий.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, сможет ли украинец, у которого оформлена оплата частями (десять платежей) на покупку общей стоимостью 10 тысяч гривен. Подробности описаны в сообщении госструктуры.

По информации ПФУ, такой способ оплаты товара никак не повлияет на назначение субсидии. То есть органы не откажут человеку в предоставлении льготы.

Отмечается, что в предоставлении жилищной субсидии откажут, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение года перед месяцем обращения за льготы совершил покупку, в том числе товаров долгосрочного потребления, на сумму, которая на дату проведения операции превышает 50 тысяч гривен.

Также без субсидии оставят, если эта сумма была единовременно потрачена на любые работы или услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья).

Почему еще могут не предоставить или отменить субсидию

В постановлении Кабмина Украины указаны девять случаев, которые повлияют на отмену льготы. Например:

если площадь дома превышает 230 кв. м, а квартиры — 130 кв. м (кроме случаев, когда речь идет о детских домах семейного типа, многодетных семьях и т.п.);

если кто-то из членов домовладения на 1 число даты оформления субсидии владеет определенными видами имущества — транспортным средством, младше 5 лет, более чем одним транспортным средством, возрастом до 15 лет (в обоих случаях — за исключением мопедов и прицепов);

если среди членов домовладения есть совершеннолетние, к которым есть определенные замечания — совсем не имеют доходов, не платят Единый социальный взнос, выехали за границу более чем на 60 дней и т.д;

если кто-то из членов домовладения за 12 месяцев до даты оформления субсидии выплатил более чем 51 тыс. грн за покупку земельного участка, квартиры, транспортного средства, ценных бумаг и т.д;

если есть задолженность за коммунальные платежи;

если не вернули излишне начисленную субсидию;

если проживают граждане, которые не платят алиментов или задолжали по другим исполнительным производствам;

если кто-то имеет другое жилье (есть широкий перечень исключений);

если у кого-то есть на депозитном счете более чем 100 тыс. грн или владеет драгоценными металлами на сумму более чем 50 тыс. грн.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде объяснили, как оформить льготу на оплату коммунальных услуг. В госструктуре подробно описали, как оформить заявку на веб-портале.

Еще отметим, что с 25 июля украинцы могут пользоваться обновленным механизмом оформления жилищных субсидий. В частности теперь для оформления соцвыплаты гражданам не приходится собирать многочисленные справки.